Roland Becker

Velten (MOZ) Vielleicht ist der Veltener Landtagsabgeordnete Andreas Noack nicht der große Naturkenner, vielleicht war es aber einfach auch noch zu früh am Morgen. Als der SPD-Politiker am Montag noch vor 7 Uhr von der Terrasse aus seinen noch müden Blick über den Garten schweifen ließ, raschelte es. Was da durch die Gegend huschte und von der Hecke über ein Vordach auf den Kirschbaum sprang, war aber weder eine Katze noch eine Ratte, wie Noack anfangs vermutete. Als es sich das Tier zwischen den Blättern so richtig gemütlich eingerichtet hatte, stellte sich heraus, dass es sich um einen Waschbären handelte. Der hatte seine Vorliebe für die knallroten Kirschen entdeckt. Die Ernte können sich Noacks in diesem Jahr sparen.