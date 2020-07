Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Die Arbeitslosenzahlen im Landkreis Havelland sind im Juni erneut leicht gestiegen. Insgesamt sind 5.256 Menschen arbeitslos gemeldet, 79 mehr als im Vormonat und 839 mehr als im Vorjahr. Die Quote liegt derzeit bei 5,9 Prozent. Die Unterbeschäftigungsquote blieb unverändert bei 7,2 Prozent.

Sieht man sich die Zahlen für die beiden Geschäftsstelle im Kreis an, so ist ein deutlicher Unterschied zu bemerken. Während im Bereich Rathenow 27 Menschen weniger arbeitslos sind als im Mai - Quote um 0,1 Prozentpunkte gesunken, sind im östlichen Havelland 106 Menschen mehr arbeitslos als im Mai, die Quote stieg um 0,1 Prozentpunkte.

Diese Unterschiede sieht auch die Agentur für Arbeit in Neuruppin. "Wir beobachten aktuell eine leicht unterschiedliche Entwicklung in den Landkreisen. Während sich in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz sowohl bei den Arbeitslosen als auch bei den Stellenangeboten positive Entwicklungen abzeichnen, steigt die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Havelland und Oberhavel wegen der fehlenden Aufnahmefähigkeit des Berlin nahen Arbeitsmarktes auch zum Vormonat geringfügig an" so Agenturleiterin Beate Kostka.

Allerdings sei die Nachfrage nach Arbeitskräften im vergangenen Monat wieder leicht gestiegen. 849 neue freie Stellen wurden der Agentur gemeldet. Der Arbeitsmarkt werden auch weiterhin durch Kurzarbeit entlastet, heißt es aus Neuruppin weiter. Es seien zwar nur 86 neue Anträge auf Kurzarbeit gestellt worden, aber insgesamt sind etwa 48.000 Menschen im Agenturbezirk von Kurzarbeit betroffen. Genau Zahlen gebe es aber erst mit einer Wartezeit von fünf Monaten, wenn klar ist, für wie viele Menschen die Unternehmer tatsächlich Kurzarbeit abrechnen.