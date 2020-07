Ulf Grieger

Zechin (MOZ) Auf der etwa 800 Meter langen Strecke zwischen Einmündung Schulstraße (Höhe Trödelscheune) und Ortsausgang Richtung Friedrichsaue werden Arbeiter der Firma Oevermann heute und am Freitag die Schwarzdecke aufbringen.

Das sind 900 Tonnen Bitumen. Im gesamten Bereich wurde die alte Fahrbahn bereits abgefräst. In der Zeit können auch Anlieger oder Gäste des Freibades die Ortsdurchfahrt nicht befahren, erklärten die Mitarbeiter des Baubetriebes. Frühestens am Wochenende können zumindest die Anlieger, dies aber auf eigene Gefahr, die Straße wieder nutzen. Die Besucher des Freibades haben kein andere Parkmöglichkeit, als parallel an den Ortszufahrten aus Buschdorf und Friedrichsaue zu stehen. Die Teilnehmer des Schwimmkurses vom Letschiner Hort kommen über die Umleitungen dorthin.

Die L 33 ist auch im Bereich Altbarnim gesperrt. Zwischen der Sietzinger Kreuzung bis zur Abfahrt nach Neubarnim wird auf einer Länge von etwa 4,2 Kilometern eine neue Asphaltdeckschicht aufgetragen. Kraftfahrer sollten sich darauf einstellen, dass die Strecke bis 17..Juli nicht passierbar ist.