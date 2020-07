Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Der Entwurf des Bebauungsplans zur Neugestaltung der Ortsdurchfahrt wird für die Dauer eines Monats offengelegt – dies beschloss die Stadtverordnetenversammlung Bad Freienwalde in ihrer jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit.

14 Abgeordnete stimmten für die Offenlegung, vier dagegen, weitere vier enthielten sich der Stimme. Ein Monat, in dem jeder eine Stellungnahme zu dem Plan abgeben kann. Diese Stellungnahmen werden dann von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro ausgewertet und den Stadtverordneten wieder zur Entscheidung vorgelegt.

Stellungnahmen sind viele zu erwarten, denn die Stadtbrücke der (Noch-)Kurstadt ist derzeit eines der großen Themen in Bad Freienwalde. Nicht nur bei den Abgeordneten des Stadtparlaments geht die Meinung darüber, ob nun eine neue Brücke oder ein Kreisel die bessere Lösung für die Ortsdurchfahrt ist, weit auseinander. Auch in der Bürgerschaft gibt es zwei Lager, die für beziehungsweise gegen die Brücke argumentieren, was am vergangenen Donnerstag auch dafür sorgte, dass die auf Abstand bereitgestellten Stühle im Schülerclub der Oberschule alle besetzt waren.

Welche Abstimmung ist gültig?

Bereits in der Einwohnerfragestunde ging der Schlagabtausch zwischen Brückenbefürwortern und -gegnern los. Das Offenlegungsverfahren sei gegen alle Beschlüsse der Bürgermehrheit, hieß es da in Bezug auf den Bürgerentscheid vom Dezember 2015. Bei dieser Abstimmung hatte sich eine Mehrheit für den Erhalt der Brücke ausgesprochen und damit gegen einen Beschluss der Stadtverordneten aus dem Vorjahr votiert. Mit lediglich 2536 Stimmen wurde das notwendige Quorum von 2700 Stimmen jedoch verfehlt. Diese Stimmenzahl wäre notwendig gewesen, um dem Bürgerentscheid Gültigkeit zu geben.

Schildbürgerstreich beenden

So argumentierten denn auch die Kreisel-Anhänger damit, dass der Beschluss der Stadtverordneten von damals gültig sei. Es sei an der Zeit, die Beschlüsse verlässlich umzusetzen und den "Schildbürgerstreich" zu beenden, mahnte eine Bürgerin an.

Für zusätzlichen Zündstoff hatte ein Beitrag des RBB gesorgt, in dem es hieß, dass beim Erhalt der Brücke der Titel Bad wegfallen würde. Dazu erklärte der Vorsitzende der Stadtverordneten, Jörg Grundmann (Die Linke), dass dies falsch sei.

Unter den Abgeordneten ging die Diskussion weiter. Bettina Mühlenhaupt (Wählervereinigung 2019) bezweifelte die Belastbarkeit der Kalkulation der Kosten, die mit dem Kreisel auf die Stadt zukommen, ihr Parteikollege Nico Baumgärtner argumentierte, dass mit einem Kreisel, bei gleichem Verkehrsaufkommen eine Verdoppelung der Stickoxide zu erwarten sei, was für eine Kurstadt ein unzulässiger Wert wäre. Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) hielt dagegen, dass es Berechnungen für die Luftbelastung gebe und sich diese im zulässigen Rahmen bewegen.

Lars Günther (AfD) stellte fest, dass die Brücke die ganze Stadt und sogar Familien spalte. Von Marco Büchel (Die Linke) musste sich Günther vorhalten lassen, dass er noch als Befürworter des Abrisses Wahlkampf gemacht habe, sich nun aber für einen Erhalt einsetze.

Positiv beschlossen wurde mit großer Mehrheit auch ein Antrag von Detlef Malchow (Wählervereinigung 2019) auf Luftmessungen an allen relevanten Punkten in der Stadt.