Mathias Puddig

Berlin Wenn Angela Merkel streng schaut, senkt sogar Gottfried Curio den Blick. Der AfD-Mann hatte die Bundeskanzlerin zur umstrittenen Polizisten-Kolumne aus der Zeitung "taz" befragt und wollte wissen, ob sie es für richtig hält, dass Innenminister Horst Seehofer auf eine Anzeige gegen die Zeitung verzichtet hat. Doch anstatt ihrer Antwort zuzuhören, fiel Curio ihr ins Wort. Merkel stoppte, wartete zweieinhalb lange Sekunden, blickte verärgert nach rechts und fragte genervt: "Kann ich ausreden?" Curio blieb gar nichts übrig, als ihr zuzustimmen. Merkel setzte trotzdem noch eins drauf: Sie halte es für wichtig, das Gespräch zu suchen, sagte sie. "So geht man unter Demokraten miteinander um." Das saß.

Nein, für die CDU-Politikerin wurde es auch in dieser letzten Regierungsbefragung vor der parlamentarischen Sommerpause nicht brenzlig. Die Themen waren zwar gewaltig. Neben der "taz"-Affäre wurde Merkel auch zu Nord Stream, zur Corona-Krise, zur Europa-Politik, zum Fleischskandal, und zu Studienkrediten befragt. Erneut sagte sie allerdings nur etwas, wo sie das auch wollte. Und wenn sie es nicht wollte, dann kamen eben Sätze wie: "Ich setze mich dafür ein, dass wir für gute Lösungen gute Mehrheiten bekommen."

Die Regierungsbefragung war zu Beginn der Legislaturperiode zwar eingeführt worden, damit die Parlamentarier den Kabinettsmitgliedern mal gründlich auf den Zahn fühlen können. Von Beginn an stand ihnen dabei jedoch das Format im Wege: Eine Frage folgt auf die andere, thematisch ist alles drin. Die Kanzlerin und ihre Minister haben zudem nur eine Minute Zeit zu antworten. Unmöglich, sie in die Enge zu treiben.

Offen für Frauenquote

Ein bisschen was, war am Mittwoch dann aber doch zu erfahren. So bekräftigte Merkel, dass Werkverträge in der Fleischbranche abgeschafft werden. Dadurch könnten zwar die Kosten steigen, aber es gebe möglicherweise wieder mehr Wettbewerb unter kleineren Betrieben. Auch die Pläne für den Kohleausstieg verteidigte sie. "Insgesamt ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir jetzt gehen."

Zudem zeigte sich Merkel offen für eine verbindliche Frauenquote in den Vorständen großer Unternehmen. "Ich halte es für absolut unzureichend, dass es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand ist", sagte sie. Diesen Zustand könne man nicht vernünftig finden, und deshalb sei sie auch bereits mit Justizministerin Lambrecht (SPD) im Gespräch über Lösungen. Wann diese Lösungen kommen, verriet sie aber nicht. Nur soviel: "Ich kenne die Grenzen meiner Amtszeit."