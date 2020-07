Thorsten Pifan

Schwedt Echte Badefreunde und Wasserratten kommen in Schwedt ab sofort auch wieder überdacht auf ihre Kosten: Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hat das Freizeit- und Erlebnisbad Aquarium seit Mittwoch wieder geöffnet.

Da es weiter Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln gibt, stehen den Besuchern noch nicht wieder alle Teile des Bads vollends zur Verfügung. So bleiben die Whirlpools vorerst leer, die Röhrenrutsche kann noch nicht genutzt werden, Saunabesucher sind auf Saunagänge bei mindestens 80 Grad Celsius ohne Aufguss beschränkt.

"Da ist von unseren Gästen natürlich nicht zu erwarten, dass sie die vollen Preise zahlen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Sasson. Daher bietet der Betreiber neue vergünstigte Zeitkarten an. Diese berücksichtigen auch die aktuellen Steuersenkungen, die vom 1. Juli an bis zum Ende des Jahres gelten.

In den vergangenen Wochen haben die Stadtwerke Schwedt die Gelegenheit genutzt, schon einige der Arbeiten zu erledigen, die eigentlich für die Sommerpause vorgesehen waren. So sind etwa Fliesen in den Becken erneuert worden.

Der ganz große Wurf in diesem Jahr ist vorzeitig allerdings noch nicht gelungen. Das Aquarium soll eine neue große Rutsche erhalten. Das ehrgeizige Projekt ließ sich während der Zwangspause noch nicht umsetzen – die Arbeiten dafür können erst in einigen Wochen beginnen.