Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Am Montag startet Woltersdorfs größte Baumaßnahme des Jahres. Die Vogelsdorfer Straße soll zwischen Ortseingang und Wiesenring instand gesetzt werden. Dazu müssen Autofahrer bis voraussichtlich zum 5. August mit verschiedenen Sperrungen rechnen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Bis einschließlich Freitag wird es demnach halbseitige Sperrungen geben, weil die Baustelle eingerichtet wird. In der Woche darauf können Autos den Abschnitt zwischen Ortsschild und Vogelsdorfer Platz nicht mehr passieren. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Buslinie 420 biegt am Wilhelm-Tell-Platz über den Baumschulenweg in Richtung Schöneiche ab. Es gibt Ersatzhaltestellen, die Haltestellen Schöneiche-Jägerstraße, sowie am Vogelsdorfer Platz und in der Moskauer Straße in Woltersdorf werden nicht angefahren.

Ab 20. Juli gilt bis 24. Juli zwischen Vogelsdorfer Straße eine halbseitige Sperrung – in Richtung Vogelsdorf können Autos passieren. Wer von dort kommt, muss über den Berghofer Weg fahren. Es folgt vom 27. August bis 5. August die letzte halbseitige Sperrung zwischen Wiesenring beziehungsweise Im Knack und Vogelsdorfer Platz. Sperrung und Umleitungen gelten analog zum vorherigen Bauabschnitt. Anlieger werden über den Wiesenring in Richtung Zentrum geführt.

Für die Bauarbeiten hat die Gemeinde Woltersdorf 120 000 Euro veranschlagt.