Kai-Uwe Krakau

wandlitz (MOZ) Die grassierende Corona-Pandemie hat nicht nur das tägliche Leben verändert, sondern bringt auch die Städte und Gemeinden in finanzielle Schwierigkeiten. Das Land Brandenburg hat deshalb einen kommunalen Rettungsschirm gespannt, der insgesamt 580 Millionen Euro umfasst und aus drei Komponenten besteht. So gibt es für kommunale Mehrausgaben und Einnahmeausfälle außerhalb von Steuern finanzielle Mittel aus dem Ausgleichsfonds des Landes sowie einen pauschalen Betrag für Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise. Darüber hinaus werden Einnahmeausfälle aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2021 zu 75 Prozent und im Jahr 2022 zu 50 Prozent durch das Land ausgeglichen. Für das laufende Jahr entstehen den Kommunen dabei aus dem kommunalen Finanzausgleich keine Mindereinnahmen. Ferner zahlt das Land die Rückgänge der eigenen Steuereinnahmen der Kommunen in diesem Jahr zur Hälfte und im Jahr 2021 zu 75 Prozent. Eine Aktualisierung der Zahlen gibt es nach der Herbst-Steuerschätzung.

Wie sieht die Situation nun für die Gemeinde Wandlitz aus? Beim pauschalen Mehrbelastungsausgleich rechnet Kämmerer Christian Braungard mit einer Zahlung in Höhe 275 000 Euro. Insgesamt stehen für alle kreisangehörigen Kommunen in Brandenburg 25 Millionen Euro zur Verfügung, die entsprechend der Einwohnerzahl verteilt werden. Allerdings sind bei den Schlüsselzuweisungen, summiert von 2021 bis 2024, insgesamt 2,48 Millionen Euro an Mindereinnahmen zu erwarten, die nicht ausgeglichen werden. Der Ausgleich erfolgt nur in diesem Jahr. Nach der bisherigen Schätzung betrug die Schlüsselzuweisung 11,3 Millionen Euro, nun werden es wohl lediglich 9,95 Millionen Euro sein. Die Differenz von 1,34 Millionen Euro wird vollständig vom Land übernommen.

Bei den kommunalen Steuern, dazu gehören beispielsweise die Gewerbesteuer und die Grundsteuer A, geht die Kommunen von einen Rückgang in diesem Jahr – der Ausgleich durch das Land ist bereits berücksichtigt – von 236 000 Euro aus. Diese Summe wird sich in den kommenden Jahren schrittweise weiter erhöhen, so dass die summierten Mindereinnahmen 2020 bis 2024 dann bei 2,67 Millionen Euro liegen. Zusammenfassend: Wenn alle drei Säulen des Rettungsschirms berücksichtigt werden, betragen die Mindereinnahmen in Wandlitz in dem genannten Zeitraum fast fünf Millionen Euro.

Die Krise ist noch nicht vorbei

"Der Rettungsschirm gleicht nach derzeitigem Stand für das Jahr 2020 nahezu sämtliche Einnahmeverluste aus und unterstützt so die Liquiditätssituation der Gemeinde", zieht Kämmerer Braungard ein Fazit. Auch im kommenden Jahr würden die negativen Auswirkungen der Coronakrise durch Landes- und Bundesmittel abgemildert. Darüber hinaus hegt der leitende Rathausmitarbeiter auch die Hoffnung, dass die Säule "Konjunkturprogramm" noch interessante Förderungen bereit halten könnte, beispielsweise bei Kitas, Schulen und der Feuerwehr. Braungard warnt aber davor, die Krise bereits "zu den Akten" zu legen. Wenn wieder Maßnahmen ähnlich wie im Frühjahr notwendig werden, sehe die Situation anders aus. Diese Effekte seien noch nicht in den Zahlen "eingepreist".