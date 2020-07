Jörg Matthies

Schwedt Nicht "still ruht der See", sondern still ruht die Durchfahrt – so hieß es seit März an der "Querfahrt"-Schleuse. Deren Ursprung ist übrigens fast 100 Jahre alt, wurde 1924 gebaut. Seit Mittwoch ist nun die Schleuse täglich wieder von 8.30 bis 16 Uhr passierbar, hat das Wasser- und Schifffahrtsamt in Eberswalde auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

WSA-Pressesprecher Sebas-­tian Dosch lieferte auch gleich die Erklärung für die fast viermonatige Außerbetriebnahme, die – wie sollte es anders sein – auch etwas mit der Corona-Ausnahmesituation zu tun hatte. "Unsere personellen Kapazitäten waren zeitweilig um bis zu Dreiviertel reduziert. Da mussten Prioritäten gesetzt werden. Und da geht es freilich zunächst um den Grad der Nutzung." Dabei sei die Schwedter Schleuse nunmal nicht vorrangig, zeigt die langjährige Statistik.

Mit ihrer 61,5 m langen und genau zehn Meter breiten Schleusenkammer werde sie zum einen durch Fischer, Angler und Freizeitkapitäne genutzt, zum anderen für Kiestransporte aus Polen. Flusskreuzfahrtschiffe und andere Lastguttransporte nutzen in der Regel eher den Weg über den Kanal bis Hohensaaten. Schwedt betraf nicht als einziges eine solche zeitweilige Schließung: Auch die Pinnower Schleuse im Ora-­nienburger Kanal sei beispielsweise dichtgemacht worden.

Bautechnisch langsam veraltet

Nun also ist die Schleuse an der Schwedter Querfahrt seit Mittwoch wieder offen, kann in den genannten Zeiten passiert werden. In den letzten Tagen seien durch den WSA-Bauhof einige wenige "arbeitsvorbereitende Arbeiten" zu erledigen gewesen, aber insgesamt mache eine solche Schließung der Technik nichts aus. Da sei schon eher ein Problem, sagt Sebastian Dosch, "dass diese Schleuse bautechnisch in einem Alter ist, dass man sie mittelfristig sicher durch eine neue ersetzen" müsse.

Doch da könne man nicht von heute oder morgen reden. So sei zum Beispiel die Kampfmittelberäumung erneut zu realisieren, die generell riesige Beträge verschlinge. Danach käme das Ausbaggern von reichlich Kanalboden. Es folge ein normales öffentlich-rechtliches Verfahren mit den diversen Einspruchsmöglichkeiten – sicher werden also noch Jahre bis zur Ertüchtigung der Schleuse an der Querfahrt vergehen. Vermutlich wird die derzeitige Anlage noch den 100. Geburtstag dieser Schleuse erleben.

Wichtig für Eisbrechereinsatz

Für das Wasser- und Schifffahrtsamt mit Sitz in Eberswalde sei dieses Bauwerk, das Höhenunterschiede zwischen der Oder und der Ho-Fri-Wa ausgleiche, ohnehin vor allem aus einem ganz anderen Grund besonders wichtig: als sogenannte Rückzugsmöglichkeit für Eisbrecher.

Sie muss also folglich auch in den Wintermonaten, insbesondere bei einsetzendem Tauwetter, für die Durchfahrt der Eisbrecher betriebsbereit sein. Damit das Wasser auf der Oder abfließen kann, muss das Eis flussaufwärts gebrochen werden. Wenn die Eisbrecher die Schleuse nicht passieren können, kann es zu Eisbarrieren und Überschwemmungen kommen. Aus diesen Gründen war letztmals 2001 eine umfassende Sanierung der Schleusenanlage erfolgt.