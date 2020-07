Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Es ist so bunt wie das Leben in Müllrose – das neue Markenzeichen des Erholungsortes, das jetzt zusammen mit der neuen Internetseite veröffentlicht worden ist.

Mit einem symbolisierten Mühlrad, dessen einzelne Bestandteile in 16 verschiedenen Farben gestaltet sind, wirbt die Stadt Müllrose ab sofort für sich – auf der neuen Internetseite, auf Broschüren, Plakaten, Aufklebern und anderem mehr. Dazu ist meist ein Werbe-Schlagwort (Werbefachleute sprechen von "Claim") zu lesen: "Stadt Müllrose. Hier läuft alles rund". Und eine neue Wortmarke gibt es auch: den Schriftzug "Stadt Müllrose", in dem statt des Ü ein U mit darüber liegendem, angekippten E steht und in dem die beiden S einen Fluss symbolisieren, nämlich die Schlaube. Wer sich diese Wortmarke ansehen möchte, der braucht einfach nur die neue Internetseite aufzurufen.

"Wir haben uns überlegt: Müllrose ist das Tor zum Schlaubetal – welches Initial könnte das am besten abbilden?", erläutert Sami Hokkanen von der Giraffe Werbeagentur GmbH aus Frankfurt, die von der Stadt mit der Entwicklung der neuen Stadtmarke und der Gestaltung der neuen Internetseite beauftragt worden war. "Das Schlaubetal ist geprägt von alten Wassermühlen, Müllrose hat selbst eine große Mühle – Sinnbild dafür ist ein Mühlrad, wie es sich ja auch an der Seepromenade dreht." Schnell hätten die Werbefachleute sich entschieden: Das Mühlrad bildet die Stadt und deren Umgebung am besten ab.

Das Schlagwort "Hier läuft alles rund" sei zwar vom sich drehenden Mühlrad abgeleitet, meine aber viel mehr, das gesamte Leben. "Hier läuft alles rund", sagt Sami Hokkanen, "die Wirtschaft läuft, die Leute sind miteinander verbunden, das Leben läuft einfach rund." Und die 16 Farben, die für die Gestaltung des Mühlrades mit seinen acht Speichen verwendet wurden, seien leicht zu erklären. "Müllrose ist so bunt wie das Leben", betont der Werbefachmann. Die 16 Farben stünden für 16 Punkte, die für das Leben in der Stadt stehen: arbeiten, wohnen, wandern, angeln, schwimmen, feiern und zehn weitere. "Das Mühlrad symbolisiert das bunte Treiben in der Stadt."

So bunt wie das neue Markenzeichen ist auch die von der Werbeagentur Giraffe gestaltete neue Internetseite der Stadt. Wer sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, auf ihr zu stöbern, der kommt schnell ins Staunen darüber, wie vielfältig das Leben in Müllrose doch ist und welche Möglichkeiten die Stadt den Müllrosern selbst und den Besuchern des Ortes bietet. Und dabei wird die Seite in den nächsten Monaten noch weiter ergänzt werden – etwa mit umfangreichen Informationen zu all jenen Gewerbetreibenden, die ihren Betriebssitz außerhalb des Gewerbeparks haben.

"Es war unser Anliegen, das Erscheinungsbild der Stadt so abzubilden, wie es ist – mit all seiner Vielfalt", erklärt Sami Hokkanen bei der Vorstellung der neuen Seite. "Müllrose ist ein wunderschöner Ort, hat eine hervorragende Landschaft." Informationen gibt es zum einen zu allem, was das Leben in der Stadt ausmacht – zu Vereinen zum Beispiel, zu Wohnungen, Kitas und der Schule, Angeboten für Senioren, zum Gewerbepark, zum Gesundheitswesen. Auch die Ortsteile und die Stadtgeschichte sind vertreten.

Für Einwohner und Touristen gleichermaßen interessant sind der Veranstaltungskalender, die Vorstellung der Gaststätten, der Kultur- und Freizeiteinrichtungen, der Übernachtungsmöglichkeiten, der Sehenswürdigkeiten und anderes mehr. Die Naviga­tion auf der Internetseite ist sehr nutzerfreundlich programmiert worden. Einige kleine Fehler wie ein falsches Foto bei der Vorstellung des Strandbades werden sicher in den nächsten Wochen korrigiert.

Weitere Infos:www.muellrose.de