René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Real-Markt am Westkreuz in Frankfurt (Oder) bleibt vorerst weiter geöffnet. Das geht aus einem Schreiben an die Belegschaft hervor, das der MOZ vorliegt.

Nachdem die SCP Group die Real-Märkte vom Handelskonzern Metro übernommen hatte, gab es nun zwar weitere acht Schließungsankündigungen für verschiedene Märkte in Deutschland. Sieben standen schon vor der Übernahme zur Disposition, unter anderem der Markt im A10 Center in Wildau. Frankfurt (Oder) jedoch ist davon offenbar nicht betroffen. In einem Brief an die Mitarbeiter teilte die SCP Group mit, dass die Übernahme seit dem 25. Juni endgültig abgeschlossen sei und nun der notwendige Transformationsprozess von Real schnell und effizient umgesetzt werden soll. "Für ihren Markt in Frankfurt (Oder) sind derzeit jedoch noch keine Veränderungen geplant", heißt es.

Für Mitarbeiter und Kunden ändert sich somit vorerst nichts. Sobald sich ein neuer Sachstand ergebe, wolle sich der neue Eigner wieder melden. Eine Übernahme von 141 der rund 270 Real-Märkte an die Konkurrenten Kaufland und Edeka soll bereits vereinbart sein.