MOZ

Slubice (MOZ) Feindselige Aussagen im Wahlkampf des polnischen Präsidenten Andrzej Duda (PiS) gegenüber Rechten sexueller Minderheiten sowie die Zunahme von kommunalen Beschlüssen in Polen zu sogenannten LGBTI-freien Zonen haben an der Oder für Reaktionen gesorgt. Die Marschallin der Wojewodschaft Lubuskie, Elzbieta Polak, kritisierte als eine von wenigen Mitgliedern ihrer Partei Bürgerplattform (PO) auf ihrem Facebookprofil eine Wahlkampfrede von Präsident Andrzej Duda, in der dieser Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle Menschen (englische Abkürzung LGBTI) diskriminierend als "Ideologie" bezeichnete. "Schrecklich, inakzeptabel und unrechtmäßig" seien Dudas Worte, so Elzbieta Polak.

"LGBTI-freie Zonen"

Die Marschallin signalisierte zudem Unterstützung für eine Initiative von Aktivisten aus der Region, zusammen mit Kommunen einen sicheren Raum für alle in Lubuskie zu schaffen. Das Stadtparlament von Zielona Góra plant bereits die Abstimmung einer entsprechenden Erklärung unter dem Stichwort "Stadt für alle".

Die Initiative ist eine Reaktion auf sogenannte "LGBTI-freie Zonen", zu denen sich bereits rund 100 Regionen, Landkreise und Gemeinden vor allem in Südostpolen symbolisch erklärt oder vergleichbare Beschlüsse gefasst haben. Einige europäische Städte haben daraufhin ihre Städtepartnerschaften mit polnischen Kommunen beendet.

Frankfurts Partnerstädte

Die Entwicklung in Polen war auch ein Thema in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt (Oder) in der vergangenen Woche. Robert Gidius (Grüne) hatte eine Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet, wie sich die Situation in den Partnerstädten Słubice und Gorzów darstellt. Derzeit, so berichtete Dezernentin Milena Manns, gebe es auf Nachfrage weder in Słubice noch in Gorzów Bestrebungen, LGBTI-freie oder -freundliche Zonen auszurufen. Milena Manns verwies auf das schwache Abschneiden LGBTI-

feindlicher Parteien in Westpolen bei Wahlen – zuletzt am Wochenende. Der Bewerber der liberalen PO Trzaskowski gelte als Bürgermeister in Warschau als profilierter Vertreter der Rechte von Homo-, Trans- und Intersexuellen. Daher "sieht die Stadtverwaltung derzeit keinen Anlass, zu diesem Thema initiativ zu werden", erklärte Milena Manns.