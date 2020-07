Die Corona-Auswirkungen sind in der Uckermark vor allem in der Gastronomie und dem Tourismus spürbar. Die Arbeitslosenquote sinkt. (Symbolbild) © Foto: Peter Steffen/dpa

Jörg Matthies

Prenzlau (MOZ) Im Arbeitsagenturbezirk Eberswalde, der die Kreise Uckermark und Barnim umfasst, gab es Ende des ersten Halbjahres 12 370 registrierte Arbeitslose, damit 137 weniger als Ende Mai. Direkt von der Agentur wurden 4077 Betroffene betreut (SGB III), von den Jobcentern beider Kreise 8293 (SGB II).

Das Erstaunliche an der Statistik zum Juni-Monatsende: In der Uckermark waren exakt drei Personen weniger ohne Job als vor einem Jahr – im Barnim weist die Zahl dagegen ein Plus von 1006 aus, was auch ein Fingerzeig der Corona-Pandemie sei, die sich hier wesentlich stärker auf den Arbeitsmarkt auswirkte. Die Arbeitslosenquote im Amtsbezirk beträgt 7,8 Prozent, was fast identisch mit der des Vormonats ist.

Mehr als 90 000 Beschäftigte

Natürlich gebe es in der Region im Nordosten Brandenburgs (Landesquote liegt bei 6,5 Prozent) unübersehbare Corona-Auswirkungen, was man allerdings noch nicht an jeder Statistik ablesen könne, sagte Constanze Hildebrandt, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur Eberswalde, am Mittwoch.

Die jetzt vorliegende Statistik zu den insgesamt "sozialversicherungspflichtig Beschäftigten" habe beispielsweise den Stichtag 31. Dezember 2019, also lange vor der Coronazeit. Hildebrandt wollte sie dennoch unbedingt erwähnt wissen, weil diese Zahl seit mehr als 20 Jahren erstmals in der Summe beider Landkreise wieder die Zahl von 90 000 überschritten habe (genau 90 255), was 1156 Beschäftigte mehr als noch vor Jahresfrist waren. "Wir dürfen alle sehr gespannt sein, wie diese Zahl Ende 2020 aussieht."

Hildebrandts Anmerkung bezog sich unter anderem auf die deutliche Zunahme der Kurzarbeit, deren Auswirkungen man erst abwarten müsse. "Wir hoffen natürlich sehr, dass die Unternehmen in der Lage sein werden, ihre Beschäftigten zu halten", sagt die "Operativ-Chefin". Knapp 2800 Unternehmen hätten in Barnim und Uckermark seit März Kurzarbeit angezeigt, etwa die Hälfte davon habe inzwischen auch Anträge auf Kurzarbeitergeld für tatsächlich Betroffene gestellt.

"Vorsichtig optimistisch" stimme der Zugang an freien Stellen – im Juni wurden 498 Arbeitsplätze zur Besetzung gemeldet. Insgesamt liege der Zuwachs seit Jahresbeginn bei knapp über 2800 Stellen, was fast 1100 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien – stark betroffen: vor allem die Bereiche Gastronomie/Hotelerie sowie Tourismus, die coronabedingt eben längst nicht auf Hochtouren laufen können.

Skype-Gespräche laufen an

Seit vergangener Woche gibt es in der Arbeitsagentur jetzt wieder direkte, terminierte Gespräche zwischen Mitarbeitern und Kunden. Zudem sagt Constanze Hildebrandt: "Wir dürfen jetzt auch probieren, die Gespräche im Internet über Skype zu realisieren." Mehr als zehn solcher Termine habe es bereits in der ersten Woche gegeben – "bei beiden Seiten ist das gut angekommen", urteilt sie. Diese Form werde sicher in den nächsten Monaten und Jahren weiter zunehmen.

"Wir vermitteln inzwischen wieder wie wild und auch Qualifizierungen sind wieder angelaufen", zeigt sich Hildebrandt optimistisch, ohne tatsächlich objektive Voraussagen treffen zu können. Sie verweist auch auf die Fülle unbesetzter betrieblicher Ausbildungsplätze in der Region. Mit diesem Thema wird sich ein weiterer MOZ-Beitrag in den nächsten Tagen beschäftigen.