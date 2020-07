Roland Becker

Velten (MOZ) Den ersten Regentropfen haben die Ferienkinder noch ignoriert. Jetzt aber steigen sie wieder aufs Rad. Dieser Mittwoch ist eine schlechte Wahl für einen Badetag an Veltens Bernsteinsee. Andreas Müller wird die Fahne bald einholen. Für den Rettungsschwimmer gibt es an solch einem Regentag einen frühen Feierabend.

Am vergangenen Wochenende sah es ganz anders aus. Vor allem der Sonnabend mit idealem Badewetter wurde zu einer Art Lackmustest, wie in Coronazeiten der Ansturm bewältigt werden kann. Immerhin 1 300 Gäste strömten zum Strand. An diesem Tag bewährte es sich, dass die Stadtwerke-Tochter REG wegen der Coronaeinschränkungen auf den Online-Ticketverkauf gesetzt hat. Wer dort bereits seine Eintrittskarte bucht und Name sowie Telefonnummer oder Email-Adresse angibt, bekommt einen QR-Code, mit dem er an der Schlange vorbei hereingelassen wird und somit sein Badevergnügen verlängert. "629 Online-Tickets bedeuten, dass fast die Hälfte der Besucher die Eintrittskarte vorab gebucht hatte", freut sich Steffen Carls, Technischer Leiter der Stadtwerke.

Eigentlich war zum Saisonstart am 5. Juni verkündet worden, dass pro Tag nur 1 000 Badegäste Zutritt bekommen. "Wir haben gesehen, dass trotz der einzuhaltenden Abstände genügend Platz auf dem Gelände ist und haben im Laufe des Tages entschieden, bis zu 1 500 Besucher zu erlauben", erzählt Carls.

Wer den Eintritt vor Ort bezahlen wollte, kam an Uwe Fitzner nicht vorbei. Der Objektleiter kassiert nicht nur das Geld, sondern achtet auch darauf, dass sich jeder in die Listen einträgt, die im Fall der Coronaerkrankung eines Badegastes wichtig werden. "Ansonsten werden die Zettel nach vier Wochen vernichtet", beruhigt er. Als kleine erzieherische Maßnahme ruft Fitzner gerade dann, wenn die Warteschlange sehr lang ist, gern mal: "Alle mit Online-Ticket zu mir!" Er geht davon aus, dass sich viele beim nächsten Besuch das Warten ersparen wollen und ebenfalls online reservieren.

Die beste Sicht auf das Badevergnügen haben die beiden Rettungsschwimmer. Bernd Müller und sein Kollege Mirco Neie haben von dem in dieser Saison näher an den Strand gerückten Beobachtungsturm einen noch besseren Blick auf das Geschehen. Im Visier hat er dabei vor allem die Badeinsel. Die ist nämlich wegen der Gefahr gesperrt, weil sich darauf zu viele Schwimmer gleichzeitig aufhalten könnten. Und obwohl rot-weißes Sperrband und mehrere Infotafeln darauf hinweisen, ignorieren viele Badende das Verbot. "In solchem Fall nehme ich mein Megaphon, rufe über den Sprechfunk zur Ordnung auf und betätige auch mal die Sirene", erzählt Müller. Wer diese Hinweise wiederholt missachtet, riskiert einen Rauswurf aus dem Bad. "Das ist aber noch nicht passiert. Wir haben sehr vernünftige Badegäste", freut sich der Rettungsschwimmer.

Neben der in diesem Jahr stark erweiterten Gastronomie gibt es weitere Verbesserungen für die Besucher. Carls berichtet davon, dass in der kommenden Woche die neuen Sanitäranlagen freigegeben werden. Im kommenden Jahr soll die Bade­insel vergrößert werden. Angedacht ist auch, den Weg vom Parkplatz zum Strand direkt am Wasser entlangzuführen. Im Herbst will die REG im Rathaus und dann auch den Stadtverordneten ein Konzept vorlegen, wie der Badesee in den nächsten Jahren noch attraktiver werden kann. Eine der Überlegungen: Die alte Seeperle könnte zur kleinen Freizeitoase mit Billard und Kicker werden. Dann müssten Kinder bei einem längeren Regenschauer nicht mehr ihren Besuch am Bernsteinsee abbrechen.