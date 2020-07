Das Team Brandenburg-Anhalt erkämpfte bei den Weltmeisterschaften 2019 im ober-österreichischen Stadl-Paura dreimal Bronze. Das Beurteilen eines Pferdes ist Teil des Wettkampfes (Bild oben links). Darunter Hanna Edler beim Vormustern bei den deutschen Meisterschaften. Für die 14-jährige Michelle Kühn von den Passower Pferdefreunden (Bild rechts) ist der Jungzüchter-Weg noch Neuland. Sie war beim ersten Gruppentreffen im März dabei, startet sonst als Reiterin in der Bestenermittlung der Uckermark. Diese Wettbewerbe sind in diesem Jahr jedoch ebenfalls abgesagt. © Foto: Verein

Carola Voigt

Passow (MOZ) Seit dem ersten Jungzüchter-Treffen mit 19 Kindern und Jugendlichen am 13. März in Passow sind nun schon dreieinhalb Monate vergangen. Ein weiterer Workshop Anfang Mai sowie die Wettbewerbs-Feuertaufe am 6. Juni bei einer Kreistierschau sind der Corona-Krise zum Opfer gefallen. "Aber Aufgeben ist keine Option. Wir bleiben dran, um das Thema Jungzüchter auch in der Uckermark zu beleben", sagt Regina Mielke, Vorsitzende des Kreisreiterverbandes, die zusammen mit Anja Wagner vom Gut Angermünde im Pferdezuchtverein Uckermark (Dachverein der Pferdezüchter des nördlichen Bereiches Brandenburgs und Teilen des südlichen Mecklenburg-Vorpommerns) den Hut in puncto Jungzüchter auf hat. "Ob sich wirklich eine feste Truppe bildet, wird sich zeigen, denn die meisten sind Dressur- oder Springreiter, und das ist schon sehr zeitintensiv", fügt Anja Wagner hinzu.

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren können sich für dieses Projekt anmelden. Das Interesse und der Spaß bei der Arbeit mit dem Pferd sowie der Teamgeist bei Workshops und Wettkämpfen sollten im Vordergrund stehen. Die Teilnehmer müssen nicht zwangsläufig Reiter sein und sie benötigen auch kein eigenes Pferd. Um die Jungzüchter optimal auf die Wettkampfsaison vorzubereiten, bieten die Vereine und der Verband mehrmals jährlich Workshops und Seminare an. Diese dienen der Vertiefung der Themen. Für die Jungzüchter gibt es dann Wettbewerbe von Vereins- über Landes- bis hin zur Bundesebene. Darüber hinaus finden alle zwei Jahre die Weltmeisterschaften statt.

Erster Workshop in Passow

Beim ersten Anlauf eines Jungzüchter-Treffens in der Uckermark2019 war das Interesse fast null. Nun folgte also der zweite Versuch, der gut ausgebucht war. Das Teilnehmerfeld bestand aus aktiven Reitern – darunter das Sextett der östlichen Uckermark mit Victoria Nitsch, Svea Wagner, Michelle Kühn, Lea-Jolie Raase, Jolina Bendisch und Amelie Michael – sowie aus Kindern und Enkeln von Züchtern. Neun Vertreter entsandte die westliche Uckermark. Teilnehmer aus Uckerland, Altlandsberg und Schöneiche komplettierten das Feld.

Bei den Passower Pferdefreunden, die auch jährliche Reitertage durchführen, fand Mitte März das erste und bisher einzige Zusammentreffen statt. Verlangt wurden drei Aufgabenbereiche: das theoretisches Wissen rund ums Pferd (Fütterung, Haltung, Körperbau) – wer den Basispass hat, war da schon mal gut gerüstet, die Beurteilung eines Pferdes (wie bei einer Stutbucheintragung werden Typ, Körperbau und Bewegung beurteilt) – sicherlich der schwierigste Teil, den man nur durch Erfahrung und Sachkunde hinbekommt, und drittens das Vorstellen eines Pferdes (Vormustern) – die "Königsdisziplin". Am Ende ist Lohn der Arbeit das Pferd vorzubereiten – Putzen, Einflechten etc. und dann der Jury in der Dreiecksbahn vorstellen.

Die Ziele sind zunächst, eine Gruppe dafür zu begeistern und dann auch an Jungzüchterwettbewerben auf Kreisebene teilzunehmen. Die Besten können es bis zu den deutschen oder gar zu den Weltmeisterschaften schaffen. Der Brandenburger Vergleich hätte vom 16. bis 19. Juli in Neustadt (Dosse) stattfinden sollen, wurde aber gecancelt, genau wie der Bundeszüchterwettbewerb, der vom 24 bis 25. Juli in Münster angesetzt war. Die WM wurde auf 2021 verschoben, dann im holländischen Ermelo.

Ein Jungzüchterwettbewerb besteht aus mehreren Teilprüfungen. Fest dazu zählen die Theorie, das Vormustern und ab etwa zwölf Jahren die Pferdebeurteilung. Zusätzlich findet auf Bundesebene sowie bei der Weltmeisterschaft die Freispring-Beurteilung statt. Optional kann das rasse-typische Herausbringen ebenfalls als Teildisziplin ausgeschrieben werden.

Der Pferdezuchtverein Uckermark bekommt bei seinem Debüt große Unterstützung durch den Zuchtverband Brandenburg-Anhalt. Claudia Fuchs, dort verantwortlich für die Jungzüchter, wollte eigentlich beim zweiten Workshop in Angermünde/Zuchenberg dabei sein, um sich vom Engagement der Teilnehmer und Verantwortlichen zu überzeugen und den ein oder anderen Tipp zu geben, aber wegen Corona wurde daraus nichts.

Wettbewerbe seit 25 Jahren

1995 fanden in Brandenburg und Sachsen/Anhalt die ersten Jungzüchterwettbewerbe nach dem Vorbild der Hannoveraner statt. Schon damals bestand dieser Wettbewerb aus den drei Bereichen Theorie, Mustern und Herausbringen des Pferdes. Der Leitgedanke, Teamgeist und die Freude am Pferd, hat sich seither nicht verändert. "Nach dem Prinzip Erklären, Zuschauen und Selbermachen vermitteln wir Horsemanship", betont Claudia Fuchs.

Der Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt hat mittlerweile auch große Erfolge zu vermelden. 17-mal gelang es Jungzüchtern aus Brandenburg-Anhalt, ob im Einzel oder im Team, die Siegerschärpe bei deutschen Titelkämpfen in Empfang zu nehmen. Hinzu kamen 14 Vizemeistertitel – eine Bilanz, zusammengefasst erst ab der Fusion beider Verbände im Jahr 2007. Bei der WM 2019 im Pferdesportzentrum der ober-öster-reichischen Marktgemeinde Stadl-Paura ergatterte das Team Brandenburg-Anhalt drei Bronzemedaillen in der Altersklasse I Junioren (16 bis 19 Jahre) und AK II Senior-Team (20-25). Mit 142 Startern von 20 Zuchtverbänden aus Österreich, Frankreich, Dänemark, Schweden, Irland, den USA, Kanada, den Niederlanden, Belgien und Deutschland hatten diese Weltmeisterschaften neue Dimensionen erreicht.

Auch bei der 10. Jungzüchter-Rallye zur Grünen Woche im Februar in Berlin belegten Teams aus der Brandenburg-Anhalt-Region die Podestplätze (1. Altmark, 2. Ruppiner Schweiz, 3. Altmark II). Ob es in diesem Jahr überhaupt noch Seminare oder weitere Wettkämpfe geben kann, ist weiter unklar.