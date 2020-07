Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Nach der abschließenden Anhörung am Montagabend sind die Würfel gefallen: Björn Hanneck ist mit Wirkung vom 1. Juli neuer Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehren in Rüdersdorf. Laut Mitteilung aus dem Rüdersdorfer Rathaus ist der 42-jährige Hennickendorfer bereits seit 1988 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er war zwischenzeitlich bereits Jugendwart der Ortsfeuerwehr Hennickendorf sowie Gemeindejugendfeuerwehrwart und seit 2008 stellvertretender Ortswehrführer in Hennickendorf.

Wie Gemeindesprecher Ale­xander Reetz erläuterte, besitzt Hanneck unter anderem abgeschlossene Ausbildungen als Verbandsführer, Leiter einer Feuerwehr sowie zur Stabsarbeit. Er habe sich gegen einen weiteren Bewerber durchgesetzt. Ein dritter Kandidat habe seine Bewerbung bereits im Vorfeld zurückgezogen, hieß es.

Vorgänger kandidierte nicht

Björn Hanneck ist der Nachfolger von Uwe Behr, der nicht mehr kandidierte. Bürgermeisterin Sabine Löser dankte dem bisherigen Gemeindewehrführer für seine Arbeit und wünschte dem neuen Amtsinhaber alles Gute auf seinem neuen Posten.

Die Bestellung eines stellvertretenden Gemeindewehrführers soll gesondert zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wurde abschließend mitgeteilt.