Mayors for Peace

BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Mittwoch, 8. Juli, wird Walter Paaschen, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung (SVV), mit Vertretern der SVV-Fraktionen um 9 Uhr die Flagge des Weltweiten Bündnisses Mayors for Peace vor dem Rathaus hissen.

Die Aktion symbolisiert den Einsatz für den Frieden in diesem Jahr sowie für die Verlängerung des New-Start-Vertrages. Das von den USA und Russland unterzeichnete Abkommen trat 2011 in Kraft. Es ist die letzte noch gültige Vereinbarung zur Begrenzung von Atomwaffen. Der Vertrag läuft im Februar 2021 aus.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich hierzu eingeladen.