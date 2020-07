René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wie sich die Corona-Krise bisher auf die Wirtschaft in Rathenow ausgewirkt hat, erörterten der Vorsitzende des hiesigen Unternehmervereins, H.-Ulrich Opitz, und sein Stellvertreter, Fred Meier, einem Gast aus der Landespolitik. Der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke) hatte sich angekündigt.

Der Verein "Unternehmer für Rathenow" zählt rund 80 Mitglieder. Vertreten sind verschiedene Branchen, Handwerks- und Gewerbebetriebe, aber auch Einzelhändler und Soloselbstständige. "Für eine abschließende Einschätzung ist es noch zu früh, aber bislang sind wir in Rathenow mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen", so Opitz.

Er machte dem Linken-Politiker aber auch deutlich, dass die Unternehmer unterschiedlich stark von den Beschränkungen der Eindämmungsverordnungen betroffenen waren bzw. sind. Die größten Probleme hätten sicherlich der Einzelhandel, Gastronomie, Reisebüros, der Pflegebereich sowie die medizinischen Dienste und die Soloselbstständigen. Kritikwürdig seien vor allem die unterschiedlichen Regelungen zur Corona-Eindämmung in den Bundesländern sowie zum Teil bürokratische und praxisferne Kriterien bei Hilfsprogrammen, so Meier.

In diesem Zusammenhang bekräftigte Christian Görke die Kritik an der Brandenburger Landesregierung bezüglich der Soforthilfe für Soloselbstständige: "Hier wurde zuerst viel versprochen und dann wenig gehalten." So könnten Soloselbstständige die Mittel nur für betriebliche Ausgaben verwenden, nicht aber für den eigenen Lebensunterhalt. Andere Bundesländer, wie etwa Nordrhein-Westfalen, hätten hier eigenes Geld in die Hand genommen und auch einen Hilfsbetrag bis 2.000 Euro für den privaten Lebensunterhalt bereitgestellt.

Wichtig war den Gesprächsteilnehmern aber auch der Blick in die Zukunft. "Gegenwärtig steht durch die Bundes- und Landeshilfen zur Bekämpfung der Corona-Krise sehr viel Geld zur Verfügung. Wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen, dass es auch zukunftsfest investiert wird", so der Landtagsabgeordnete. Görke plädierte vor allem für nachhaltige Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie in den Öffentlichen Personennahverkehr und in den Ausbau der Bahn- und Fahrradweg-Infrastruktur. Gleiches forderten die Rathenower Unternehmer für Schulen und Horteinrichtungen sowie die Bildungsstätten. Hier gebe es in Brandenburg extremen Nachholebedarf.

Eine zweite Corona-Welle wäre eine Katastrophe. Dies wurde noch einmal sehr deutlich von H.-Ulrich Opitz und Fred Meier vorgetragen, die die Sorgen und Nöte sowie Existenzängste der Einzelhändler, wie Modegeschäfte der Stadt, der Physiotherapeuten, der Kinobetreiber und vieler anderer Kleinunternehmer nach unterschiedlichen Auswertungen noch im Ohr haben. Die Krise zeige, so die Gesprächsteilnehmer übereinstimmend, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt ist, um Ausnahmesituationen zu bewältigen. Das bleibe auch notwendig, um die Folgen der Corona-Krise zu meistern.