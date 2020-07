Axel Bialas, Vorsitzender des Nabu-Regionalverbands Frankfurt (Oder), ist an den südlichen Oderwiesen groß geworden. Über den Eichwaldweg kommt man in das Landschaftsschutzgebiet. Auf dem Bild oben zeigt er in Richtung Biberdamm, der sich kurz hinter der Holzbrücke befindet. © Foto: Lisa Mahlke

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Axel Bialas hat als Kind im Buschmühlenweg gewohnt. "Ich bin auf diesen Wiesen groß geworden", erzählt er und zeigt auf eine Wiese, die zum Nabu gehört. Kinder haben dort aus Ästen ein Tipi gebaut. "Das erinnert mich an mich", sagt der Vorsitzende des Nabu-Regionalverbands Frankfurt. Die Wiese liegt zwar im FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat). Aber wenn kein Plastikmüll in der Natur landet und die Kinder sich aus Naturmaterialien eine Bude bauen und an der frischen Luft spielen, "ist mir das lieber, als wenn sie an der Bushaltestelle sitzen", sagt er.

Das Tipi und die Kindheitserinnerungen von Axel Bialas befinden sich auf den südlichen Oderwiesen in Frankfurt. Über den Buschmühlenweg am südöstlichen Stadtrand kommen Spaziergänger auf den Eichwaldweg – und darüber direkt ins Landschaftsschutzgebiet. Wer rechts abbiegt, in den Süden, kann immer weiter durch das Gebiet in Richtung Lossow spazieren oder wandern. Auch mit dem Fahrrad kann dieser Weg gefahren werden. Es gibt drei Stellen, sagt Axel Bialas, an denen man wieder zurück Richtung Buschmühlenweg abbiegen kann. Eine davon ist eine Plattenstraße, gesäumt von Kopfweiden – die wohl "angenehmste Runde mit Kindern", sagt er. Aufgrund des unbefestigten Weges vorher sei der Ausflug allerdings nicht für Kinderwagen geeignet. Je nach Ausdauer und Fitness kann man den entspannten Spaziergang auch ausdehnen. Wer will, kann unter zwei Brücken hindurch, durch den Eichwald bis zur Steilen Wand und von dort nach Lossow. Dabei kommen sieben bis acht Kilometer zusammen – von Lossow aus darf es also mit dem Bus zurück nach Frankfurt gehen.

Frühaufsteher sehen mehr

Die Wege dürfen zwar nicht verlassen werden, wer aber eine Pause auf der Wiese einlegen will, dem sagt Axel Bialas: "Alles in Ordnung." Auch wenn es bislang noch nicht viele Mücken gab, empfiehlt er lange Kleidung und Mückenschutzspray. Beschäftigung für Kinder? "Die finden unterwegs genug", sagt er. Und wann ist die beste Zeit, um diesen Ausflug in Angriff zu nehmen? "Aus ornithologischer Sicht in den Morgenstunden, um 5 Uhr. Da gibt es den meisten ‚Ökokrach’. Um 8 Uhr lässt das schon stark nach", beschreibt er. Auch aus botanischer Sicht seien die Vormittagsstunden, wenn alles aufgeblüht ist, bestens geeignet.

Eine andere Route, die er vorschlägt, startet bereits an der Insel Ziegenwerder. Über die Holzbrücke hinter dem Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Uni Viadrina startet die Tour über den Ziegenwerder. Nach der Betonbrücke am Ende der Insel geht es links hinter dem Stadion einen kleinen Weg entlang, der bis zu den südlichen Oderwiesen führt. Auf den drei beschriebenen Wegen kann es dann zurück zum Buschmühlenweg gehen und von dort zum Anger. "Das Areal ist auch ein Schmuckstück", sagt er.

Während des Gesprächs im Landschaftsschutzgebiet quakt immer wieder ein Frosch, ein Kuckuck ist zu hören. Auch Buntspechten, Drosselrohrsängern, Zaunkönigen, Zilpzalpen, Turmfalken, Schwarzmilanen, See- und Fischadlern kann man lauschen und sie mit ein bisschen Glück auch sehen. "Die sind natürlich nicht alle auf einmal zu sehen und zu hören", sagt Axel Bialas. Auch mehrere Biberdämme sind in dem Gebiet zu finden, einer direkt ziemlich am Anfang, am Eichwaldweg. Die Spuren des Bibers sind an manchen Bäumen deutlich zu erkennen – Zeit für Spurensuche. "Gerade für Familien mit Kindern ist das schön und macht Spaß", sagt Axel Bialas. "So soll es sein, die Leute sollen die Wege auch nutzen."

Radeln, Inlineskaten, Spazieren

Am anderen Ende der Stadt, im Norden, gelangt man über die Lebuser Vorstadt, den Mittelweg vorbei an der Kläranlage der Wasser- und Abwassergesellschaft auf den Leitdeich, den Fahrradfahrer, Inlineskater und Jogger gerne nutzen. Er wurde nach der Oderflut 1997 ausgebaut und asphaltiert. Noch stärker als in den südlichen Oderwiesen sind im Norden Hundehalter anzutreffen. Das Gebiet mit über 200 Hektar Größe wurden schon zu DDR-Zeiten unter Schutz gestellt. Abgesehen davon, dass es in Frankfurt sowieso Leinenzwang für Hunde gibt, gelte dieser erst recht in Schutzgebieten, betont Axel Bialas. Laufen Hunde frei, scheuchten sie gerne mal einen Schwarm Gänse oder Kraniche auf oder beunruhigten andere Tiere wie etwa Rehe. Vor allem in der Brutzeit ein Problem. Axel Bialas geht es nicht um Verbote. Er möchte, dass die Menschen die schönen Gebiete rund um Frankfurt erkunden – er wünscht sich aber etwas Sensibilisierung, denn die Oderwiesen seien ganz besonders wertvoll. Eine Lösung kurz vor den nördlichen Oderwiesen: Wenn sich die Straße Am Winterhafen gabelt, befindet sich rechter Hand eine Hundeauslaufwiese.