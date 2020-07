Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die seit mehr als einer Woche vermisste Christiane S. wurde am Mittwochnachmittag nahe Storbeck gesehen. Das teilt die Familie mit.

Hunde hätten die Spur der 70-Jährigen, die an Demenz erkrankt ist, bis zur Storbecker Feuerwehr und der dahinter liegenden Heide verfolgt. Die Spur verlor sich aber in der Nacht zu Donnerstag. Die Familie bittet darum, dass auch die Menschen in der Region rund um Storbeck die Augen offen halten.

Christiane S. hat kurze dunkle Haare und trug beim Verschwinden ein rotes langärmliges Oberteil. Als sie verschwand, war sie mit einem gelben Fahrrad unterwegs, das schon einige Roststellen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.