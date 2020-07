red

Bad Belzig Ein im Gesicht schwer verletzter Mann wandte sich am späten Dienstagabend im Regionalexpress nach Wünsdorf ans Bahnpersonal. Der Verletzte gab an, zuvor in Bad Belzig überfallen worden zu sein. Das Bahnpersonal informierte dann umgehend Rettungskräfte, die sich um den verletzten Mann kümmerten, diesen auch später in ein Krankenhaus brachten. Er musste dort mit Frakturen im Gesichtsbereich stationär aufgenommen werden. Polizeibeamte konnten den 39-jährigen Mittelmärker mit lybischen Wurzeln dann im Anschluss der ärztlichen Behandlungen zum Vorfall befragen. Er gab an, dass er gegen 19.15 Uhr in der Brücker Landstraße hinter einem Discounter auf einer Parkbank saß, als ihn plötzlich zwei Männer (wohl tschetschenischer Herkunft) unvermittelt angriffen und mit mehreren Schlägen und Tritten attackierten. Anschließend sollen die Unbekannten sein Bargeld, Handy und den Rucksack entwendet haben, bevor sie zu Fuß in Richtung eines Parkplatzes gegenüber einer Sozialstation in der Niemegker Straße flüchteten. Er selbst sei anschließend zum Bahnhof gegangen, um nach Hause zu fahren und wandte sich dort an den Zugbegleiter.

Nun ermittelt Kriminalpolizei zu einem Raubdelikt und fragt nach Zeugen, die den Vorfall am Dienstabend in der Brücker Landstraße / Mühlenhölzchen mitbekommen haben. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die die unbekannten Täter in der Niemegker Straße in einen dunklen Pkw einsteigen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5508-0 entgegen. Auch das Hinweisformular unserer www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweiskann genutzt werden.