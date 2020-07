MBS-Förderung in Corona-Zeiten

Simone Weber

Rathenow Wenn die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam (MBS) halbjährlich Fördermittel an Vereine und andere Organisationen ausreicht, ist das in der Regel ein Termin mit zahlreichen Gästen. Im Corona-Jahr ist das anders. Symbolisch für alle im westlichen Teil des Landkreises hat der Kreisfeuerwehrverband einen Förderscheck erhalten. Das Geld hilft bei der Anschaffung eines Transporters. Die Scheckübergabe erfolgte durch den MBS-Vorstandsvorsitzenden Andreas Schulz, den havelländischen Marktdirektor Matthias Kremer und Landrat Roger Lewandowski auf der Rathenower Feuerwache.

"Corona hat auch die MBS getroffen", so Vorstandschef Schulz. "Trotzdem hat die MBS ihr Spendenvolumen in diesem Jahr um insgesamt eine Million Euro aufgestockt. Dies entspricht einem Drittel der Fördersumme." So unterstützt die MBS im ersten Halbjahr 42 havelländische Vereine mit insgesamt knapp 125.000 Euro. Das sind 50.000 Euro mehr als im ersten Halbjahr 2019. Somit können auch 16 Vereine mehr als im ersten Halbjahr 2019 von einer Spende profitieren.

Im Westhavelland wird mit dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kotzen eine weitere Wehr unterstützt. Die Kameraden wollen damit ihr neu errichtetes Gerätehaus weiter ausstatten. Zu den Sportvereinen, die im ersten Halbjahr unterstützt werden, gehören die BSG Einheit Bamme/Gräningen, der Flugsportverein Otto Lilienthal Stölln/Rhinow und der Kreissportbund. Bedacht werden auch Fördervereine von Schulen, wie der der Förderschule Spektrum in Rathenow und der der Inge-Sielmann-Grundschule in Milow.

Der Förderverein der Rathenower Kita "Die kleinen Philosphen" will eine neue Kletteranlage anschaffen. Der Förderkreis der Dorfkirche Hohennauen erhält Mittel zur Sanierung der historischen Orgel. Die Evangelische Kirchengemeinde Großderschau möchte an der Aussichtsplattform der Kolonistenkirche Schutzgeländer installieren. Der Verein Kunst und Kultur in Gülpe möchte eine Druckpresse anschaffen. Ferner werden die Aktivitäten des Buckower Carneval Vereins (BCV) und der Initiative Begegnungszentrum Großderschau gefördert. Die Deutsche Verkehrswacht im Landkreis erhält Fördermittel für die Busschule im Landkreis.