Unterwegs in Niemegk

Niemegk Bei der Kontrolle eines Rollers (Leichtkraftrades) in der Treuenbrietzener Straße in Niemegk, konnte der Fahrer ein 16-jähriger Jugendlicher, keinen Führerschein vorweisen. Nach erster Prüfung wurde bekannt, dass der junge Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gab an, dass er nur seinen Freund nach Hause gefahren hatte.

Nun wird gegen ihn Halter des Rollers ermittelt. Ob der Halter des Fahrzeuges Kenntnis von der Nutzung hatte, wird geprüft. Nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben.