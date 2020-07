Matthias Henke

Neuglobsow Bedenklich stimme der Besucheransturm, nicht zuletzt am Wochenende, am Badestrand des Stechlinsees. Das sagte Neuglobsows Ortsvorsteherin Kerstin Borret bei der Gemeindevertreterversammlung am Mittwoch.

"Von Abstand keine Spur, die Leute lagen fast aufeinander." Viele Anwohner hätten angesichts der nicht durchgestandenen Corona-Pandemie Bedenken. Verstärkte Kontrollen des Ordnungsamtes wurden daher angeregt.