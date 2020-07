Jan-Henrik Hnida und Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer derzeit trockenen Fußes über den Ziegenwerder in Frankfurt (Oder) spazieren möchte, muss auf den Uferweg verzichten, zumindest von der Holzbrücke aus. Denn der Weg ist bereits seit einigen Tagen teilweise überschwemmt.

Der Zugang vom Ziegenwerder zu den südlichen Oderwiesen steht ebenso unter Wasser. Auch die Römertreppe an der Konzerthalle wird von vielen Frankfurtern zur Abkühlung der Füße genutzt, Kinder baden im Wasser zwischen den überschwemmten Stufen, Schaulustige machen Selfies an der überfluteten Senke. Möglich macht dies der hohe Wasserstand der Oder. Um 45 Zentimeter ist der südliche Frankfurter Pegel von Sonnabend bis Donnerstag noch einmal angestiegen und liegt nunmehr bei 3,60 Meter, am Slubicer Pegel waren es 3,42 Meter, am nördlichen Pegel 1 3,53 Meter.

Bis zu zehn Zentimeter sollen am Wochenende noch einmal oben drauf kommen. Gefahr geht von dem leichten Oder-Hochwasser – verursacht durch starke Regenfälle in Südpolen und der Oberlausitz – für die Region derzeit nicht aus. Die Hochwasseralarmstufe I in Frankfurt wird erst bei einem Pegelstand von 4,20 Meter ausgerufen. Beim letzten großen Hochwasser in Frankfurt vor zehn Jahren betrug der Höchststand 6 Meter.