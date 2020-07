Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Vorfall in Hohen NeuendorfEin 17-jähriges Mädchen ist am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr auf dem S-Bahnhof in Hohen Neuendorf sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei habe sich ein bislang unbekannter Mann dem Mädchen, das mit der S-Bahn-Linie 1 aus Berlin ankam, auf dem Bahnsteig von hinten genähert und mit den Händen an Hals, Gesäß und im Bereich der Brüste berührt. Der Mann war in Waidmannslust in die Bahn gestiegen. Als sich ein unbeteiligter, bislang unbekannter Mann mit Warnweste näherte, ließ der vermummte Täter von der jungen Frau ab und flüchtete über die Gleise hinweg vom Bahnsteig in unbekannte Richtung. Die Oranienburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben. zirka 40 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, rundliche Statur, dunkelbraune, kurze Haare. Der Mann, der zu Angaben zufolge einen Leberfleck über einer Augenbraue hat, trug einen schwarzen Schal vor dem Gesicht.Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03301 8510 an die Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg oder an jede andere Polizeistation zu wenden.