Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Alarm in Hennigsdorf: Im Stahlwerk ist am Donnerstag (2. Juli) gegen 16.25 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Wenige Minuten später rückte die Hennigsdorfer Feuerwehr aus. Nach ersten Informationen aus der Feuerwache soll es sich um einen Elektrobrand eines Kühlturms handeln. "Die Rauchentwicklung ist heftig", hieß es vonseiten der Feuerwehr. Zeugen berichteten, dass von der Autobahn aus eine schwarze Rauchwolke zu sehen sei. Auch von der Leitstelle Nordost in Eberswalde, die die Einsätze koordiniert, wurde das Feuer auf dem Stahlwerksgelände bestätigt. Genauere Informationen lagen gegen 16.40 Uhr noch nicht vor.