Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Seit drei Jahren beschäftigt die Gemeinde Birkenwerder einen Klimamanager. Jetzt läuft die Förderung für die Stelle, die Martin Thiele seit Dezember 2017 besetzt, aus. Birkenwerder hat für das Amt des Klimamanagers eine Anschlussförderung beantragt. Ein Bescheid dazu liegt allerdings noch nicht vor. Voraussetzung für den 50-prozentigen Zuschuss für weitere zwei Jahre ist eine Ausschreibung. "Ich werde mich auch bewerben", kündigt Thiele auf Nachfrage an. Er rechnet aber mit zahlreichen weiteren Interessenten für die "begehrte Stelle."

Thiele zieht eine positive Bilanz seiner Zeit als Klimamanager in Birkenwerder. 17 der 22 Maßnahmen aus dem kommunalen Klimaschutzkonzept seien bereits umgesetzt oder angeschoben. Dazu zähle nicht nur die Anschaffung von Elektroautos für die Verwaltung, sondern auch das Energiesparmodell für Schulen und Kitas sowie der Grundsatzbeschluss, alle Beschlüsse unter den Klimavorbehalt zu stellen. Thiele leistet auch Zuarbeit bei der Erstellung des interkommunalen Verkehrskonzeptes für die vier S-Bahn-Gemeinden.

Der Klimamanager würde gerne wieder die Aktion "Stadtradeln", an der sich Birkenwerder im August zum vierten Mal beteiligt, betreuen. Der Wettbewerb startet in der Gemeinde am 10. August. An diesem Tag endet allerdings der Vertrag von Thiele, der gerne weiterhin im Rathaus arbeiten würde.