Monika Rassek

Ranzig (MOZ) Dass der offizielle Ernte-Auftakt – bei dem ein Mähdrescher einen Gerstenbestand dreschen sollte – buchstäblich ins Wasser fiel, lag am Regen. Zwölf Liter je Quadratmeter fielen in der Nacht zuvor je Quadratmeter und das Getreide war schlicht zu nass zum Dreschen. Die Prognose für die Brandenburger Ernte 2020 von Sven Deter, Vizepräsident des Landesbauernverbandes (LBV), gab es dennoch: "Wir erwarten erneut eine unterdurchschnittliche Ernte."

Erträge variieren stark

"Die gute Nachricht ist, dass wir in diesem Jahr keine flächendeckende Dürre zu beklagen haben", so Deter. Aber von Entspannung könne dennoch keine Rede sein. "Die herben Verluste der Vorjahre werden wir mit den zu erwartenden Ergebnissen in diesem Jahr nicht ausgleichen können", betonte der Vizepräsident, der zum Ernte-Start auf ein Feld in unmittelbarer Nähe des Betriebssitzes der Agrargenossenschaft Ranzig in die Gemeinde Tauche im Landkreis Oder-Spree geladen hatte.

Für die Gerste kam der Regen zu spät, heißt es. In Brandenburg wird mit einem landesweiten Durchschnittsertrag von 5,6 Tonnen je Hektar gerechnet – vier Prozent mehr als im Vorjahr, aber unter dem Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018, da seien es 6,1 Tonnen je Hektar gewesen. Ähnlich sieht es bei Winterweizen, -roggen und -raps aus. Für dieses Jahr wird ein leichter Anstieg der Erträge prognostiziert – im Vergleich zum Zeitraum 2013 bis 2018 jedoch ein Minus zwischen acht bei der Wintergerste und 21 Prozent beim Winterraps.

"Es gibt jedoch keine verlässlichen Prognosen", erklärt dann auch Dr. Tino Erstling, Pressesprecher des LBV. Vom Regen hänge vieles ab: "Eine Aussage wo es regnet, ob mehr im Norden oder Süden oder in dieser oder jener Region, ist nicht möglich." Selbst in einer Region würden die Niederschlagsmengen von Ort zu Ort schwanken. "Wie nach dem Streuselschneckenprinzip, da ein Klecks und hier ein Klecks", so Erstling.

Hartmut Noppe, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Oder-Spree, bestätigt das und ergänzt: "Natürlich spielen auch die Böden eine Rolle, und die sind im Norden besser." Er schätzt, dass der Roggen die besten Erträge bringt. Sven Deter betont: "Wir kommen aus schweren Jahren und setzen Hoffnung mit Blick auf die Ernte." Auch im Hinblick auf die Aussicht darauf, dass die Arbeit der Landwirte wieder entlohnt wird.

"Dramatischer als das vorige Jahr kann es nicht werden", so der Vizepräsident. Bei Mais, Kartoffeln und Futtermitteln würde ein guter Ertrag erwartet. Das Manko liege bei der Aussicht auf die Preise, die viel zu niedrig für die Landwirte seien: "Der Mindestlohn steigt, die Auflagen werden immer strenger und investiert muss auch werden." Die Stimmungskurve bei den Landwirten gehe nach unten: "Planungssicherheit wird gebraucht."

Umdenken erforderlich

Beispiel Blühstreifenprogramm. "Wir haben Fördermittelanträge für etwa 1000 Hektar vorliegen", so Gerd Piefel, Leiter des Amtes für Landwirtschaft in Oder-Spree. Die Betriebe seien in Vorleistung gegangen, haben 300 Euro je Hektar in Saatgut investiert und die Böden vorbereitet: "Haben aber nichts Rechtsverbindliches in der Hand, wir durften noch nichts bewilligen."

"Wir sind damals den richtigen Weg gegangen", sagt Frank Groß, Vorsitzender der gastgebenden Agrargenossenschaft Ranzig. "Der Trend für Direktvermarktung ist da. Wir schlachten und produzieren selbst." Bei den heutigen Bedingungen fange das keiner mehr an. "Wenn Agrarprodukte weiter aus Deutschland kommen sollen, ist umzudenken."