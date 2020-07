Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Die Riesenspinne aus Teerofen, die Jürgen Senftleben beim Rasenmähen in seinem Garten gefunden hat, ist identifiziert. Nach überwiegend übereinstimmenden Meldungen unserer Leser handelt es sich um die Gerandete Jagdspinne (Dolomedes fimbriatus). Das wurde auch Theo Blick, der bei der Arachnologischen Gesellschaft für Spinnen in Deutschland zuständig ist, nach Vorlage unserer Fotos bestätigt.

Das imposante Tier steht in Brandenburg auf der Roten Liste der gefährdeten Arten (Stufe 3). In Oberhavel ist das Tier aus Teerofen nach einer Sichtung in Dannenwalde der zweite dokumentierte Fund. Das geht aus einer Verbreitungskarte der Arachnologischen Gesellschaft hervor. Vermutlich gibt es aber weit mehr Gerandete Jagdspinnen im Landkreis. In der Roten Liste der Spinnen Deutschlands (2016) steht sie auf der Vorwarnliste. Aufgrund des Klimawandels erwarten Spinnenforscher allerdings, dass sie künftig doch in eine Gefährdungskategorie eingestuft werden wird. Deshalb gilt sie als geschützte Art.

Die Gerandete Jagdspinne ist Europäische Spinne des Jahres 2020. Sie wurde von 83 Arachnologen aus 26 europäischen Ländern gewählt. Dolomedes fimbriatus gehört zur Familie der Jagdspinnen (Pisauridae). Diese Spinnenfamilie zählt weltweit 356 Arten. In Europa kommen sieben Arten vor. Die Gerandete Jagdspinne ist in ganz Europa verbreitet. Hinweise fehlen nur aus Süditalien, Griechenland und Portugal. Durch die Zerstörung vieler ihrer bevorzugten Lebensräume (Moore und Feuchtgebiete) ist diese Spinnenart seltener geworden

Beschreibung

Mit Körperlängen von 15 bis 22 Millimetern, teilweise auch noch größer bei Weibchen, und 10 bis 13 Millimetern bei Männchen ist die Gerandete Jagdspinne eine der größten heimischen Spinnen. Die Körperseiten haben meist helle Randstreifen. "Daher stammt der deutsche Name", erklärt der Wiener Experte Christoph Hörweg. Die Streifen würden sich über die ganze Längsseite des Vorder- und Hinterkörpers ziehen, müssen allerdings nicht immer ausgebildet sein.

Die kleineren Männchen haben es bei der Paarung nicht leicht. Manche überleben den Fortpflanzungsakt auch nicht. Dabei geht das Männchen durchaus geschickt vor. Es überreicht dem Weibchen zur Paarung kein Brautgeschenk, sondern wartet darauf, dass sich das Weibchen selbst etwas fängt. Während das Weibchen frisst, kann das Männchen sich dem Weibchen nähern. Allerdings werden unvorsichtige Männchen dabei verspeist.

Lebensweise

Die Gerandete Jagdspinne überwältigt ihre Beutetiere frei jagend, also ohne Fangnetz. Sie lebt vorzugsweise an Ufern stehender und langsam fließender Gewässer, in Sumpfgebieten, in Mooren, aber auch auf Feuchtwiesen. "Dort lauert sie auf der Wasseroberfläche in der Nähe von Pflanzen auf Insekten, Kaulquappen und kleine Fische", sagt Hörweg, der im Naturhistorischen Museum in Wien arbeitet. Das Tier bewege sich bei der Jagd geschickt auf der Wasseroberfläche. Sie liege mit dem ganzen Körper im Wasser, könne aber dank ihrer dichten Körperbehaarung die Oberflächenspannung des Wassers nutzen und über Wasser bleiben. Bei Gefahr oder, um Beute zu machen, könne sie auch abtauchen.

Enorme Resonanz

Die Resonanz auf unser Spinnenrätsel war enorm. Es haben viele Leserinnen und Leser bei der Bestimmung richtig gelegen. Vielen Dank für die zahlreichen, teilweise sehr ausführlichen Antworten. Allerdings gab es auch Falschmeldungen. Die Vermutung, es handele sich um eine giftige Bananenspinne, die eingeschleppt oder ausgesetzt wurde, ist falsch. "Es handelt sich eindeutig um eine einheimische Gattung. Die Spinne ist keineswegs ein erst kürzlich eingewanderter Exot", korrigiert unser Leser Patrick Callendar bei "Facebook" den Verdacht.

Unser Text ist in vielen Gruppen geteilt worden, unter anderem auch in die Gruppe "Was’n das? Tiere, Insekten und Pflanzen erkennen". Die fast 2 000 Mitglieder der öffentlichen Gruppe haben das Rätsel schnell gelöst, teilt die Administratorin mit. Der Hohen Neuendorfer René Walther hatte Mitte Juni bei einem Ausflug in den Spreewald sogar das Glück, die Jagdspinne zu sehen.

Sollte Sie auch ein Ihnen unbekanntes Tier fotografiert haben, schicken Sie uns das Bild an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de. Unsere Leser können sicherlich wieder bei der Bestimmung helfen.