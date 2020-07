Anett Zimmermann

Küstrin-Kietz (MOZ) Bei den bauvorbereitenden Arbeiten für den neuen Park-and-Ride-Platz ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Darüber informierte Angelika Grund, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes des Amtes Golzow, am Donnerstagnachmittag.

"Die Bombe wird am Freitag entschärft", hieß es in ihrer E-Mail an die Redaktion. Nachzulesen sei dies auch auf der Internetseite des Amtes, sagte sie kurz darauf auf Nachfrage dieser Zeitung am Telefon. "Anwohner im Sperrkreis sollten ihre Häuser und Gärten ab 14 Uhr für etwa eine Stunde verlassen", so Angelika Grund weiter. Betroffene werden zudem mit Informationsschreiben über die Notwendigkeit informiert. "Alle umliegenden Straßen werden gesperrt. Vermutlich kommt es auch zu Verspätungen im Bahnverkehr."

Im Bereich des Sperrkreises im Umkreis von 300 Metern gibt es etwa 50 Anwohner, schätzte Angelika Grund ein. Kollegen seien bereits dabei, zweisprachige Infoblätter am Bahnhof zu verteilen. "Dort parken auch viele polnische Pendler, die mit der NEB nach Berlin fahren." Für alle sei am Freitag zu beachten, dass aus dem teilweisen ein uneingeschränktes Parkverbot wird. Deshalb seien Mitarbeiter des Ordnungsamtes wieder vor Ort.

Für Anwohner wird bei Bedarf eine Sammelstelle hinter der Freiwilligen Feuerwehr eingerichtet. Wer Hilfe benötigt, sollte sich unter Tel. 033472 66910 oder 0174 9401824 melden.