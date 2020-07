Christian Heinig

Bernau (MOZ) Bei einem Unfall in der Bernauer Innenstadt ist am Donnerstag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 43-Jährige wurde beim Überqueren der Fahrbahn an der August-Bebel-Straße/Eberswalde Straße von einem Kleinwagen erfasst und zum Teil überrollt. Die Feuerwehr musste das Auto mit Ziegelsteinen aufbocken, um ihn unter dem Wagen zu befreien. Die Fahrerin des Fahrzeugs, eine 81-Jährige Frau, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die genaue Ursache ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann die Straße überquert haben, ohne zu gucken. Der Unfall hatte sich gegen 11.45 Uhr ereignet. Wegen der Bergungsarbeiten kam es zu einer längeren Sperrung des Bereichs.