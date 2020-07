Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) In bester Neuruppiner Lage entspannen: Das ist in der Fontane-Therme am Ruppiner See nun wieder möglich. Das Resort Mark Brandenburg hat die Therme seit Donnerstag für Tagesgäste geöffnet. Diese dürfen die Einrichtung von 12 bis 20 Uhr besuchen.

Wegen der Corona-Krise war das viele Wochen lang nicht möglich. Tageskarten können über das Buchungssystem Pretix erworben werden. So soll die Dokumentationspflicht gewährleistet werden. Wer spontan vor der Tür steht, kann die Buchung per Smartphone erledigen. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 65 Euro.

Zwei Glückliche können sich das Geld sparen: Die ersten beiden, die am Freitag, 3. Juli, ab 10 Uhr die 03391 455322 anrufen, erhalten je ein Ticket.