München (MOZ) Leroy Sane wechselt zum FC Bayern München und endlich haben die monatelangen Spekulationen ein Ende. Seit mittlerweile einem Jahr steht der Transfer – der vor allem durch Sanes Kreuzbandriss gestoppt wurde – im Raum. Die Liga ist um eine Attraktion reicher, der FC Bayern für die Zukunft unglaublich gut aufgestellt und der Konkurrenz in der Liga noch ein Stück weiter enteilt.

Dass die Münchener am Ende nur 49 Millionen Euro, plus mögliche 11 Millionen Euro an Boni bezahlen, ist auf dem überhitzten Transfermarkt, der durch Corona zumindest ein wenig abgekühlt wurde, ein unglaubliches Schnäppchen. Noch vor einem Jahr forderte Manchester City immerhin 120 Millionen Euro.

Sane kann das Spiel der Bayern auf das nächste Level heben und ein wichtiges Puzzleteil zum Gewinn der Champions League sein. Das nötige Talent hat der Kader mit Spielern wie Süle, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry und Coman in den kommenden Jahren allemal. Aber es sind auch noch viele Fragen offen: Wie stark ist er nach seinem Kreuzbandriss wirklich wieder? Auf welcher Seite wird er spielen? Wer wird hinter ihm spielen? Könnte er mit Gnabry und Coman auf dem Platz harmonieren?

Diese Fragen gilt es für Trainer Hansi Flick zu beantworten, doch zunächst ist den Bayern zu diesem Transfer nur zu gratulieren.