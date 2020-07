MOZ

Beesow (MOZ) Am Mittwoch stoppten Polizisten gleich zwei Verkehrsteilnehmer, die berauscht unterwegs waren: in der Radinkendorfer Straße einen 37-jährigen Radfahrer, der mit 2,14 Promille in die Pedale trat, und in der Bahnhofsstraße dann einen 20-jährigen VW-Golf-Fahrer.

Dieser gab an, zuvor Drogen genommen zu haben. Ein entsprechender Test hatte ihn da bereits in die Bredouille gebracht. Beide mussten eine Blutprobe lassen, die Auswertung der Proben steht noch aus.