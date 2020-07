Hubertus Rößler

Frankfurt/Müllrose (MOZ) Zweikämpfe, Grätschen, Kopfballduelle. Ab sofort kann wieder normal Fußball gespielt werden – zur Freude der 82 000 Aktiven in den 670 Vereinen Brandenburgs. Nachdem die Landesregierung Sport mit Kontakt vor wenigen Tagen zunächst nur Menschen bis 27 Jahren erlaubt hatte, dürfen sich nun wieder alle Brandenburger im Freien sportlich ohne Mindestabstand betätigen.

Ganz besonders große Freude herrscht darüber beim Müllroser SV. Dirk Herrgoß, Trainer der Landesklasse-Mannschaft, hatte sich mit einem offenen Brief an das Ministerium und einem Appell an alle Vereine, es ihm gleichzutun, für weitere Lockerungen eingesetzt. "Wir sind sehr zufrieden. Dass es nun so schnell ging, kam für mich überraschend. Vielleicht hat unser Aufruf ja auch etwas dazu beigetragen", erklärte Herrgoß. Am Dienstag konnte er mit seiner Mannschaft das erste Mal seit dreieinhalb Monaten wieder richtig trainieren – auch mit Zweikämpfen. "Wir konnten endlich wieder ein Spiel machen, darauf haben sich alle am meisten gefreut."

Zwar gehen die Schlaubetaler wie die meisten Vereine auch nun erst einmal in eine kurze Sommerpause. "Aber wir können jetzt mit der Gewissheit in den Urlaub fahren, dass wir danach normal in die Vorbereitung gehen können. Allerdings können wir sicher nicht wie gewohnt loslegen und werden behutsam starten, weil die Spieler drei Monate lang kaum trainiert haben." Die Vorbereitung startet beim MSV am 20. Juli, fünf Tage darauf ist bereits das erste Testspiel bei Kreisligist Hertha Neutrebbin geplant.

Dass ab sofort wieder Spiele möglich sind, darauf verweist auch der der Fußball-Landesverband (FLB). Dort habe man aufgrund der vielen neuen Regelungen und Einschränkungen in den vergangenen Tagen viele Anfragen erhalten und sah sich daher veranlasst, die aktuell geltenden Richtlinien noch einmal präzise darzustellen. So stellt der FLB klar, dass zwar Mannschafts- und andere Kontaktsportarten unter freiem Himmel nun auch für Erwachsene ohne Abstand möglich sind, im Innenbereich (Vereinsheim, Sanitäranlagen, Geräteräume und anderes) aber weiterhin die Regel gilt, mindestens 1,5 Meter Abstand zu Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, zu halten.

"Die Befreiung vom Abstandsgebot bedeutet, dass Training und Wettkampf (also auch Freundschaftsspiele und Turniere) unter freiem Himmel wieder möglich sind. In Duschen, Waschräumen und Umkleideräumen ist jedoch strikt das Abstandsgebot einzuhalten, auch auf der Trainerbank und außerhalb des Spielfeldes. Nur die reine Sportausübung ist vom Abstandsgebot befreit", erklärt der FLB.

Betreiber von Sportanlagen unter freiem Himmel müssen kein Hygienekonzept vorlegen, jedoch durch organisatorische oder technische Maßnahmen sicherstellen, dass der Zutritt und der Aufenthalt von Personen gesteuert und beschränkt ist. Anwesenheitslisten sind nicht durch die Umgangsverordnung vorgeschrieben. Allerdings sind regelmäßig Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen, insbesondere, wenn Geräte gemeinsam genutzt werden. Geräte- und Umkleideräume sowie WC- und Sanitäranlagen sind nutzbar, dies muss allerdings unter strikter Einhaltung der Abstandsregelung und regelmäßigen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen erfolgen.

Beim Trainings- und Wettkampfbetrieb sind Zuschauer erlaubt, es gibt dabei keine zahlenmäßige Begrenzung – allerdings immer unter Beachtung der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelung und dem Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln kann ein Wettkampf ausgetragen werden. Auch auf Outdoor-Sportanlagen gilt für Zuschauer das Abstandsgebot von 1,5 Meter. Die Beschränkungen gelten zunächst bis 15. August. "Von weiteren Lockerungen ist je nach Infektionsgeschehen auszugehen. Auch muss davon ausgegangen werden, dass bei einer Erhöhung der Infektionszahlen wieder Einschränkungen gemacht werden müssen", so der FLB.

Regelungen gelten bis 15. August

Bei aller Freude über die weiteren Lockerungen fordert der Landessportbund (LSB), das Kontaktverbot im Erwachsenenbereich auch auf Hallensport auszuweiten. "Die Entscheidung, die Einschränkungen bei den Indoorsportarten für Erwachsene aufrecht zu erhalten, ist eine Enttäuschung für die vielen Sportfreunde, die bislang sehr diszipliniert die vielfältigen notwendigen Regelungen befolgt haben. Besonders zu kritisieren ist auch der lange Zeitraum bis 15. August, für den die nun gültige Regelung festgeschrieben ist. Festlegungen in Sachsen oder Baden-Württemberg zeugen von mehr Vertrauen in die Sportvereine. Hier sollte dringend nochmal nachgedacht und auch zeitnah nachjustiert werden", erklärt der LSB-Vorstandsvorsitzende Andreas Gerlach.