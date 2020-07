Frank Groneberg

Groß Lindow (MOZ) Auf der Straße zwischen dem Groß Lindower Ortsteil Schlaubehammer und dem Helenesee sind wieder verstärkt am Waldrand abgestellte Autos zu sehen. Vor allem an den Wochenenden stellen Autofahrer aus der Re­gion, aber auch Besucher aus entfernteren Gegenden ihre Autos am Waldrand ab, obwohl das aus gutem Grund streng verboten ist. Denn vor allem durch die Hitze der Katalysatoren kann in Sekundenschnelle ein Waldbrand entfacht werden. Für das kommende, wieder sehr warme Wochenende sind intensivere Kontrollen angekündigt.