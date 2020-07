Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dietmar Krenz aus Neuberesinchen gönnte sich vor Kurzem einen Fisch. Eine Dose der Marke "Scomber Mix", 99 Cent. Doch dann das: Zwischen Makrelenfilet blieb ihm plötzlich etwas Holziges, Stachliges fast in der Kehle stecken.

Mit Schrecken spuckte Krenz es aus und erblickte einen merkwürdigen Stiel mit kleinen Stacheln. Im Edeka, wo Krenz die Dose erstanden hatte, verwies man ihn an den Hersteller Rügenfisch. Zusammen mit der MOZ wandte sich Krenz an die Firma. Die bat ihn, das Corpus Delicti einzuschicken, was er auch tat. Auf erneute Nachfrage erhielt Krenz denn auch endlich Antwort.

Man habe den Fremdkörper untersucht, schreibt der Kundendienst aus Sassnitz. "Wir vermuten, dass sich der Stengel in einer der Gemüse-Rohwaren befunden hat und somit mit in den Produktionsfluss gelangen konnte." Die betroffene Charge sei rückverfolgt und geprüft worden, man habe keine Abweichungen oder Fremdkörper feststellen können. Rügenfisch entschuldigte sich und sandte Krenz Lachs und Hering in der Dose.

"Traurig", findet Krenz. "Hätte ich das Ding zu spät bemerkt, wäre es das gewesen für mich."