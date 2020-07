Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Im Brandenburgischen Viertel hat der Blitz eingeschlagen. Gerummst hatte es, wie uns Anwohner am Mittwoch schilderten, schon am Freitag der vergangenen Woche. Denn seitdem sind einige Haushalte ohne Internet und Festnetz, wird der Märkischen Oderzeitung berichtet.

Wie Betroffene, die selbst Recherchen angestellt hatten, der Zeitung weiter berichten, soll der Blitz eine Verteilerstation beschädigt haben. Zunächst war mitgeteilt worden, dass die Störung bis Dienstagabend behoben wird. Nun wurden die Anwohner noch einmal auf heute Abend vertröstet. Auf Rückfrage der Zeitung bei der Telekom hat diese angekündigt, nochmal zum Sachverhalt zu informieren. Das steht noch aus.

Betroffen waren beziehungsweise sind nach Recherchen der MOZ offenbar Blöcke in der Straße Zum Schwärzesee und in der Brandenburger Allee. Der Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893, die dort Gebäude hat, waren allerdings keine Ausfälle angezeigt worden, versichert diese auf Rückfrage. Ebenfalls betroffen sein soll der Anschluss des Hebewerkvereins in der Havellandstraße 15.