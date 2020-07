Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Eigentlich wollten die Schülerinnen Anna Lutz und Kim Hartmann an der kühlen Spree entspannen. Doch entdeckten sie am Ufer bei der Fahrradbrücke eine Ente mit grausamen Handicap. Ihr rechter Flügel war von einem Pfeil durchbohrt. "Das sah wie ein Angelpfeil aus", sagt Kim Hartmann. "Wir wollten dem Tier helfen und haben die Feuerwehr alarmiert." Der Hilferuf wurde an Gordon Starcken vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt weitergeleitet, der wiederum die Wasserschutzpolizei um Unterstützung bat. Eine halbe Stunde versuchten die Beamten den Vogel mit dem Kescher einzufangen, aber das Tier verstand die gute Absicht ihrer Jäger nicht und flüchtete. "Sie taucht oder flattert weg. Das artet doch in die nächste Tierquälerei aus", sagte einer der Wasserschutzpolizisten resigniert. Das verletzte Tier irrt also nach wie vor am Spreeufer in Fürstenwalde herum. "Ich halte noch einmal am Wochenende Ausschau", kündigte Gordon Starcken an. Sollte die Ente eingefangen werden können, würde ein Tierarzt den Pfeil entfernen. Die Wasserschutzpolizei plant zudem, eine Strafanzeige nach dem Tierschutzgesetz zu stellen.