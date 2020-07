Jörg Matthies

Prenzlau (MOZ) Der Ausbildungsmarkt in Uckermark und Barnim zeigt sich sehr robust. Das ist die Einschätzung der Agentur für Arbeit Eberswalde mit Stand von Mitte dieses Jahres. Andererseits bedarf es besonderer Anstrengungen, um in der Region die Zahl der Arbeitslosen bis 25 Jahren abzubauen.

Zwei Seiten einer Medaille: Es geht um junge Leute und ihre berufliche Tätigkeit – zum einen darum, dass sie zunächst durch eine berufliche Ausbildung oder Qualifizierung für eine Beschäftigung ertüchtigt werden und zum anderen, dass sie wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können.

In Sachen Berufsausbildung hatte die Arbeitsagentur gerade eine 14-tägige Aktion unter dem Motto "Zukunft klarmachen – freie Ausbildungsplätze in der Region". Dabei "haben wir festgestellt, dass mehr Eltern und Großeltern sich bei uns am Telefon gemeldet haben, als die Jugendlichen selbst", resümiert Constanze Hildebrandt, Geschäftsführerin Operativ der Arbeitsagentur Eberswalde. Jetzt wolle man gezielt Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, direkt per Post anschreiben, weil "wir per Telefon oder Mail fast keine Erfolge verzeichneten", so Hildebrandt. Aktuelle Zahlen lassen hoffen: Es gibt knapp 750 unbesetzte Ausbildungsplätze in Barnim und Uckermark, dem gegenüber stehe die Zahl von etwas unter 900 unversorgten Bewerbern.

Ihre Aussage ist eindeutig: "Wir haben tolle Möglichkeiten und Chancen in der Region, die man nutzen sollte." Im Agenturbezirk Eberswalde gebe es freie und für alle Jugendlichen geeignete betriebliche Ausbildungsplätze – insbesondere noch in diesen Berufen: Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer, Kaufmann Büromanagement, Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik, Berufskraftfahrer, Koch, Restaurantfachmann, Konstruktionsmechaniker, Gerüstbauer und Fachkraft für Lagerlogistik.

Wieder in Schulen auftreten

Zu allen Fragen aus den Bereichen Ausbildung, Arbeit und Qualifizierung seien Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte jederzeit für die jungen Leute da. "Auf unseren regionalen Sonderrufnummern montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr bearbeiten wir weiterhin täglich rund 100 Anrufe", ergänzt Hildebrandt. Weitere Informationen finde man im Internet unter www.zukunftklar machen-ostbrandenburg.de". In der Agentur blickt man aber jetzt auch schon einige Wochen voraus: "Wir hoffen, dass wir mit Beginn des neuen Schuljahres am 10. August auch unsere Kontakte direkt in den Schulen wieder aktivieren können, was vor allem in Sachen Ausbildungsstellen ab 2021 von großem Vorteil wäre", sagt Constanze Hildebrandt und verweist nochmals auf das Vorhaben der Handwerkskammer, zunehmend ab dem Spätsommer virtuelle Ausbildungsmessen im Internet zu präsentieren.

Zweites Thema ist die Arbeitslosigkeit junger Leute. "Es ist ein wirklich schwieriger Zustand", beurteilt Gaby Wehrens, Geschäftsführerin des Jobcenters Barnim, stellvertretend auch für ihre Amtskollegen in der Uckermark. Es habe lange Zeit tatsächlich keine Möglichkeit zu persönlichen Beratungen gegeben. Die Leute telefonisch zu erreichen, habe nicht gut geklappt, ist ihr eindeutiges Fazit. Seit dem 8. Juni bietet das Jobcenter Uckermark wieder persönliche Beratungsgespräche an – und zwar nach vorheriger Terminabstimmung, sodass man sich nun schrittweise der kompletten Öffnung wieder annähere.

1136 arbeitslose Jüngere (15 bis 25) sind für die beiden Kreise per Ende Juni gemeldet, das waren 212 (oder 22,9 Prozent) mehr als vor Jahresfrist. Klare Auswirkung von Corona, lautet die sachliche Einschätzung aus Eberswalde. Lediglich 15 Personen mehr waren es seit Ende Mai, was die allgemeine Trendwende andeutet.