Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist gute Tradition, die spielfreie Zeit zu nutzen, um den Saal der Konzerthalle in einen Ausstellungsraum zu verwandeln. In diesem Jahr haben wir den Fokus dabei voll auf uns selbst gerichtet", erklärte Marco Büchel, Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins am Donnerstag. Eröffnet wurde die Ausstellung "30 Jahre Oberbarnimer Kulturverein".

Zahlreiche Arbeitsfelder

1990 aus der Taufe gehoben, kümmert sich der Verein seither um ein breites Kulturangebot, wie auch Bürgermeister Ralf Lehmann in seinen Grußworten feststellte. Dabei hob Lehmann besonders die zahlreichen Konzerte hervor. "Hätte der Verein im Jahr 1999 nicht die Ausrichtung der Konzerte übernommen, wäre die Stadt um einen ganz wichtigen Baustein ihres Kulturlebens ärmer", dankte er dem Verein. Genauso, wie für die Pflege der Städtepartnerschaft mit Bad Pyrmont, die in diesem Jahr ebenfalls ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Marco Büchel begrüßte viele Mitglieder und Unterstützer, die dem Verein seit Anbeginn die Treue halten und sich auch um die Bereiche Foyergespräche, Jugendweihe, die Betreuung des Aussichts- und des Bismarckturms und die Kurfürstentafel kümmern. Er erinnerte aber auch an jene, die bei dieser Feier nicht mehr dabei sein konnten, wie etwa Peter Wilberg, der am vergangenen Wochenende verstarb.

Beim Blick in die Gästerunde fiel auf, dass das Durchschnittsalter wohl jenseits der 60 lag. Da muss die Frage erlaubt sein, ob es der Verein in seinen 30 Jahren versäumt hat, auch immer wieder jüngere Leute in seine Reihen aufzunehmen. "Wir bekommen schon auch immer wieder jüngere Mitglieder", so Marco Büchel dazu. Aber es gebe eben Dinge, für die man sich vielleicht erst ab einem gewissen Alter interessiert. Ob es den Verein auch in 30 Jahren noch gebe? "Da bin ich sehr optimistisch", so Büchel. Schließlich spreche er mit seinen vielen Arbeitsfeldern doch immer wieder Leute an, die sich engagieren wollen.

Natürlich sei so ein Verein immer auch von einzelnen Personen abhängig, die mit ihrer Energie und ihren Kontakten vieles möglich machen. Ingrid Linke, nennt Büchel als eine dieser Personen. Sie habe mit ihrem Netzwerk viele bekannte Persönlichkeiten zu Konzerten oder anderen Veranstaltungen in die Konzerthalle geholt. Linke war es auch, die den Kulturverein einmal als "kulturellen Gemischtwarenladen" bezeichnete und es damit wohl auf den Punkt brachte.