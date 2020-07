Ulrike Gawande

Temnitz (MOZ) Welche Kosten aufgrund der Corona-Krise auf das Amt zukommen, kann Amtsdirektor Thomas Kresse derzeit noch nicht genau sagen. "Hinsichtlich der haushälterischen Lage, die sich im Zuge der Corona-Krise ergeben hat, ist es weiterhin schwierig, fiskalische Auswirkungen abschließend zu benennen."

So seien zum einen Mehrausgaben und zum anderen auch Mindereinnahmen zu verzeichnen. Die Mehrausgaben ergeben sich vor allem in den Kosten für das Kita-Personal. "Im Rahmen der Betreuungsstruktur während der Notfallbetreuung und später im eingeschränkten Regelbetrieb wurde mehr Personal gebraucht", erklärt der Amtsdirektor. Zum Teil sei dieser Mehrbedarf über Stundenerhöhungen in der Arbeitszeit abgedeckt worden. Ebenfalls zusätzliche Kosten verursacht habe der Aufbau eines ordnungsbehördlichen Außendienstes, damit die Umsetzung der Eindämmungsverordnung realisiert werden konnte, so Kresse. Ebenfalls weitere Kosten verursacht habe die Anschaffung von Materialien im Bereich des Arbeitsschutzes, um die Sicherstellung des Geschäftsbetriebs in der Kernverwaltung, Kitas und Schulen realisieren zu können. Zu diesen Sachmitteln gehören etwa die Anschaffung von Spuckschutzwänden oder der Kauf von Desinfektionsmitteln.

Ausgaben für Vereinszuschuss

Eine weitere zusätzliche Ausgabe durch die Corona-Krise wurde durch die Sonderbezuschussung von Vereinen verursacht. Da das sogenannte Kerngeschäft der Vereine durch fehlende Einnahmen bei Veranstaltungen nahezu komplett weggebrochen sei, soll mit dieser finanziellen Unterstützung das Vereinslebens gesichert werden, erklärt Amtsdirektor Thomas Kresse.

Mindereinnahmen hingegen befürchtet er durch die Stundung der Gewerbesteuer bei den Gewerbetreibenden. Da es jedoch in den Gemeinde eine gute Durchmischung der Betriebe gebe, die zudem nahezu durchgehend während der Pandemie weiter gearbeitet haben, hofft Kresse, dass sich hier der Ausfall in Grenzen halten wird. Das sagte er jüngst auf den Gemeindevertretersitzungen. Ebenso werde es geringere Einnahmen durch einzelne Stundungen von Mieten im kommunalen Wohnungsbau, bei der Einkommenssteuer und den Beitragsverlust durch fehlende Einnahme von Kitagebühren geben.

Thomas Kresse sieht daher die Maßnahmen des Rettungsschirmes des Landes Brandenburg als zielführend an. Er vermutet aber, dass diese vielerorts nicht auskömmlich sein könnten, da Besonderheiten in beispielsweise Tourismusregionen nicht berücksichtigt wurden.