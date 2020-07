Idyllisches Schippern: Langsames Fahren durch Kanäle, Flüsse und Seen ist am Stadtrand von Berlin möglich – der Floßverleih in Woltersdorf bietet neben Tages- und Nachtcharter auch längere Fahrten mit Übernachtung an. Als einer der schönsten Badeseen wird von dort aus gern der Rüdersdorfer Kalksee angesteuert. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Mit guter Laune und Sonnenbrillen ausgestattet, macht die siebenköpfige Männergruppe an der Woltersdorfer Schleuse beim Floßverleih von Andreas Ockert die Leinen los. Es ist schönstes Ausflugswetter und die Kollegen der Polizeidirektion 1 (Abschnitt 15) aus dem Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg sind heute mal ganz anders unterwegs: nicht auf Streife im Funkwagen rund um den Mauerpark, sondern zusammen auf einer Fahrt mit dem Floß durch Brandenburgs idyllische Wasserlandschaft.

Sie treffen sich regelmäßig einmal im Jahr außerhalb ihres Dienstes, um gemeinsam einen entspannten Tag zu genießen, erzählen die Beamten. Bis zum Abend wollen sie den ganzen Tag lang Richtung Grünheide "schippern". Einen Grill hätten sie auf dem Floß mieten können, haben sich jedoch entschieden, zur Mittagspause unterwegs am Steakhaus anzuhalten. Selbst gegrillt werde erst nach ihrer Rückkehr auf dem Wochenendgrundstück eines Kollegen ganz in der Nähe, und übernachtet auch.

Doch eine Nacht auf dem Wasser wäre im gemieteten 8er-Floß mit Schlafplätzen bis zum Folgetag 9 Uhr für alle möglich gewesen. Ockert hat die Männer wieder erkannt. Sie sind bereits zum 7. Mal hier und gehören schon fast zur Stammkundschaft, die öfter eine Fahrt auf dem Wasser antritt, sagt er. Seit 2012 betreibt der Musiker und Komponist aus Berlin-Kaulsdorf zwischen Flaken- und Kalksee in direkter Nachbarschaft zum Biergarten der Woltersdorfer Schleusenbrauerei seine Floßstation. Die meisten seiner Gäste nutzen gewöhnlich das Badewetter und entscheiden sich für eine Tagestour, sagt Ockert. Der S-Bahn-Anschluss in Erkner komme den Berlinern gelegen, aber auch Brandenburger erkunden von dort aus mit überdachten Flößen die vielfältige Seenlandschaft.

Floßfahrt als Reise

Dieses Jahr durfte wegen der Eindämmungsverordnung von März bis Mai niemand mit den Flößen fahren. Ockert musste allen absagen, erzählt er. Das ganze Oster- und Mai-Feiertagsgeschäft hat ein finanzielles Loch in seine Vermietung gerissen. Zum Ausgleich habe er für dieses zweite Standbein 9000 Euro Corona-Hilfe bekommen. "Als Berufsmusiker wäre ich schon längst untergegangen." Der 59-Jährige bekommt seit Wiedereröffnung im Mai mehr Anfragen für Mehrtagesausflüge über eine Woche hinaus: "Ich bin sowieso immer gut gebucht im Sommer, aber jetzt verbringen die Leute sogar ihren Urlaub bei mir. Sie leihen sich teilweise das erste Mal ein Floß über einen längeren Zeitraum."

Geschätzte 3500 Seen in Brandenburg zu bereisen, werden Andreas Pulkowski und Sandra Becker aus Neuenhagen im diesjährigen Sommerurlaub im Juli wohl nicht schaffen. Aber sie freuen sich, eine Woche Ferien von Havel bis Beetzsee Richtung Pritzerbe auf einer kleinen Yacht zu verbringen. Erst wollte die Familie den Bootscharter wegen der Corona-Pandemie verkaufen, um sich das Geld zu sparen.

Andreas Pulkowski ist selbständiger Dienstleister in der Veranstaltungsbranche und hatte mit Absagen seiner Aufträge zu kämpfen. Als Bühnen- und Messebauer war er schon fast überall auf der Welt im Einsatz: in den USA, in Brasilien, China, Frankreich, Russland. Ziele wie Zypern, Italien, Thailand oder Österreich sind gewöhnlich für den Urlaub vorgesehen. Im vergangenen Jahr kam die Familie mit Hund Milow durch einen spontanen Kurztrip mit dem Boot in Brandenburg auf den Geschmack und wollte den Urlaub zu Wasser unbedingt wiederholen. Weil sich jetzt keine Abnehmer des Bootscharters fanden, geht es doch selbst mit der Yacht hinaus, diesmal ohne Tochter Emily, sagt Sandra Becker: "Deutschland hat so schöne Ecken. An der Havel hat es uns das letzte Mal ausgesprochen gut gefallen, wir waren davon begeistert." Unter den jetzigen Reisebedingungen und Einschränkungen würden sie auch keinen Urlaub im Ausland machen wollen, betont Andreas Pulkowski.