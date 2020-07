Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Corona-Virus trifft Afghanistan hart. Seit Wochen steigen Erkrankungen und Todesfälle an.

Von 22 000 Infizierten berichtete die Regierung Mitte Juni, doch das Gesundheitssystem ermöglicht nur wenige Covid-19-Tests und ist heillos überfordert. Versorgungsengpässe drohen zudem. Auch der Frankfurter Majeed Behzad, der aus Afghanistan stammt, bekam schlechte Nachrichten aus seinem Heimatort.

"Viele Familien sind sehr arm. Wegen Ausgangsbeschränkungen können sie kaum noch Geld verdienen. Manche sind erkrankt. Ältere Familienmitglieder können gar nicht aus dem Haus gehen."

Wie viele Afghanen in Deutschland möchte Behzad sie unterstützen. "Ich sammele Spenden für zehn Familien, die es jetzt besonders schwer haben. Ich kenne sie alle persönlich." Schon mit 100 Euro könne eine Familie einen Monat lang auskommen. Sein Ziel ist daher, 1000 Euro zusammen zu bekommen. Über den Geldtransfer-Dienst Western Union will Behzad die Spenden an die Familien senden.

Wer helfen möchte, kann Majeed Behzad kontaktieren: 0176 32390599 oder majeedbehzad01@gmail.com