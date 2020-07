red

Bad Belzig Nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr bietet Bill Nickl, Gästeführer aus Bad Belzig, auch in diesem Jahr wieder für Neu- und Zugezogene eine zweistündige Stadt- und Burgführung an. Das ist eine kompakte und unterhaltsame Möglichkeit, das neue Zuhause und dessen reichhaltige Geschichte näher kennen zu lernen. Herzlich willkommen sind natürlich auch "Alt-Zugezogene". Die nächste Tour startet am Freitag, 10. Juli, um 18.00 Uhr vor dem Rathaus Bad Belzig. Kosten: Auf Spendenbasis.