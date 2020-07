Tolling Retriever Hündin Norielle nimmt jeden Tag - egal zu welcher Jahreszeit ein ausführliches Bad im Plauer See. Danach lässt es sich in Schal und Mütze eingekuschelt herrlich dösen... © Foto: privat

Der rot getigerte Kater Tom nimmt aktiv am Familienleben teil. Ob die Wäsche aufhängen oder die Tasche zum Verreisen packen, Tom ist immer dabei, berichtet Frauchen Heidrun Kaiser. Weil so viel Arbeit aber müde macht, kühlt sich Tom im Sommer gern mal bei einem Schläfchen im Waschbecken aus. © Foto: privat

BRAWO