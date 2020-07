BRAWO

Wendgräben Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann und Steffen Bilger, Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik, haben am Donnerstag, 2. Juli, an der Autobahn A 2 einen neuen Duschcontainer mit vier Duschen auf der unbewirtschafteten Rastanlage in Wendgräben/Brandenburg an der Havel zur Nutzung übergeben.

Infolge der Corona-Pandemie stehen den Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern an den zahlreichen Lade- und Entladestellen immer weniger sanitäre Anlagen zur Verfügung. Um die sanitäre Versorgung mit Wasch- und Duschmöglichkeiten zu verbessern, hat das BMVI das "Sofortprogramm Duschcontainer für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer auf Autobahnparkplätzen" initiiert. In einer ersten Ausbaustufe werden derzeit an bundesweit rund 20 Standorten mit hoher Lkw-Stellplatzkapazität Duschcontainer aufgestellt.

Verkehrsminister Guido Beermann: "Die Menschen, die dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs, Baumaterialien und sonstige Güter pünktlich an ihr Ziel kommen, verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit und unseren Dank. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass sie gute Bedingungen an Raststätten, Lkw-Stellplätzen und Güterverkehrszentren vorfinden. Am Lkw-Parkplatz A 2 Wendgräben sollen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer die Möglichkeit haben, sich frisch zu machen. Die gesamte Logistikbranche ist gerade in der Corona-Krise essentiell. Zusammen wollen wir mit vielen Akteuren gute Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen schaffen."

Der Container auf der Rastanlage Wendgräben steht den Lkw-Fahrerinnen und-Fahrern ab sofort täglich 16 Stunden, sieben Tage die Woche von 06:00 bis 22:00 Uhr unentgeltlich zur Verfügung. Die vier Duschen können nach Geschlechtern getrennt genutzt werden. Nach jeder Benutzung werden sie gereinigt.

Betrieben und aufgestellt wurden die Container im Rahmen des bundesweiten Sofortprogramms in Auftragsverwaltung von den Straßenbaubehörden der Länder. Sie sollen zunächst für zwei Monate genutzt werden. Die Kosten des Programms trägt der Bund als Baulastträger.

Die Sofortmaßnahme flankiert die Brancheninitiative #LogistikHilft. Diese steht unter der Schirmherrschaft von Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär. Die Initiative wird an jenen Lade- und Entladepunkten Dusch- und WC-Container aufstellen, wo zurzeit keine Waschgelegenheiten vorhanden sind. Finanziert wird die Initiative durch Geld- und Sachspenden.