Simone Weber

Rathenow Corona-bedingt waren die letzten Monate des Schuljahrs 2019/2020 auch an der Rathenower Duncker-Oberschule eine Herausforderung. Die Benotung der schulischen Leistungen sei eher schwierig gewesen, so Schulleiter Thomas Winterfeldt: "Aber alle Schüler wurden in die 10. Klasse versetzt. Damit haben alle zumindest schon mal den Hauptschulabschluss erreicht."

Auch die Durchführung der Betriebspraktika im Rahmen des praxisnahen Unterrichts war nicht gerade einfach. Doch hätten alle Schüler eine Facharbeit erarbeitet und eingereicht, so Winterfeldt weiter. In diesem Jahr konnten sechs von ihnen, und damit zwei mehr als im Vorjahr, ihre Abschlussarbeiten im Wettbewerb "#nachgefragt" der IHK Potsdam einreichen.

In den drei Vorjahren erhielten Schüler der Duncker-Oberschule einen Sonderpreis. Zusätzlich gab es diesmal einen 1. Preis. Diesen bekam Florian Lindemann. Er hatte sein Praktikum an zwei Tagen pro Schulwoche im Handwerksbetrieb des Rathenower Dachdeckermeisters Jürgen Makus in der Großen Milower Straße absolviert. "Nachhaltiger" als der Preis könnte für den Schüler die Aussicht sein, nach der 10. Klasse einen Ausbildungsvertrag in der Firma unterschreiben zu können. Das hat der Chef in Aussicht gestellt. "Florian war arbeitswillig und pünktlich. Er zeigte sich interessiert und dachte mit", so Handwerksmeister Makus. "So einen Praktikanten wie ihn findet man unter Tausend nur einmal", lobte Ronald Mahr, gestandener Mitarbeiter in der Dachdecker-Firma.

Den Sonderpreis bekam Jannik Oetsermann. Er absolvierte sein Praktikum bei City-Motors Autoservice in Rathenow. Stellvertretend für die Firma überreichte Rainer Deutschmann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Havelland, einen Gutschein für einen Ausbildungsvertrag. Diesen kann Jannik nach Abschluss der 10. Klasse bei City-Motors einlösen.