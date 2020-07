Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit der Zustimmung aller 16 Bundesländer istdie Viadrina-ProfessorinInes Härtel am Freitag im Bundesrat zur Richterin des Bundesverfassungsgerichtes gewählt worden. Die in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) geborene und aufgewachsene Rechtswissenschaftlerin ist damit die erste Ostdeutsche in dem höchsten deutschen Richteramt. Seit 2014 lehrt und forscht Prof. Dr. Ines Härtel an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

Zu ihrer Wahl sagteInes Härtel: "Die heutige Wahl zum Richteramt am Bundesverfassungsgericht erfüllt mich mit großer Freude, Stolz und Demut zugleich. Gerade im dreißigsten Jahr der deutschen Einheit empfinden viele die Wahl als weiteres wichtiges Zeichen für ein gleichberechtigtes Miteinander auch in den Institutionen des Rechts in unserem Land." Sie bedankte sich für den vielfältigen Zuspruch und die Unterstützung und fügte hinzu: "Wir leben in Zeiten großer Veränderungen, nicht zuletzt durch die Digitalisierung. Hier am Rechtsfrieden als Grundlage des Zusammenlebens und an der möglichen Weiterbildung des Rechts in Zeiten des Wandels mitzuwirken, ist eine große, verantwortungsvolle Aufgabe." Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen am Bundesverfassungsgericht und bleibe den juristischen Kolleginnen und Kollegen und der Europa-Universität verbunden.

Viadrina-Präsidentin Prof. Dr. Julia von Blumenthal beglückwünschte Ines Härtel und sagte: "Als ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet des Digitalrechts und des Datenschutzes und durch ihr Mitwirken im Digitalbeirat des Landes Brandenburg ist sie auf das Amt hervorragend vorbereitet. Wir als Viadrina sind stolz, dass eine Viadrina-Professorin Mitglied des höchsten deutschen Gerichts sein wird."